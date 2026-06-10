Nuevo operativo en la casa de Claudio Barrelier tras el femicidio de Agostina Vega: qué fueron a buscar los peritos

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La cuadra fue cerrada completamente al tránsito y una importante presencia policial llamó la atención de los vecinos. El objetivo fue preservar el lugar, evitar posibles daños o alteraciones en elementos de interés para la causa y garantizar la seguridad de quienes residen en el sector.

Qué rol habría tenido cada detenido en el crimen de Agostina Vega

La fiscalía sostiene que cada uno de los acusados habría participado de manera diferente en los hechos que rodearon el femicidio de Agostina Vega.

En el centro de la investigación aparece Claudio Barrelier, señalado como el presunto autor material del crimen. Tras recibir el alta médica, el sospechoso solicitó volver a declarar ante el fiscal Raúl Garzón, una decisión que podría aportar nuevos datos sobre el caso que conmociona a Córdoba.

Otra de las detenidas es Soledad Andreani. Los investigadores intentan determinar el contexto en el que la mujer le prestó a Barrelier su Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado donde finalmente fue encontrado.

Por su parte, Osvaldo Fassetta, quien convivía con Barrelier en la misma vivienda desde hacía algunos meses, permanece detenido acusado de haber ocultado pruebas consideradas clave para el esclarecimiento del femicidio.

La causa sigue bajo secreto de sumario

La investigación continúa bajo secreto de sumario mientras los peritos analizan las evidencias recolectadas en los distintos procedimientos realizados durante los últimos días.

Las próximas horas podrían ser determinantes para avanzar en el esclarecimiento del crimen de Agostina Vega. No se descarta que surjan nuevas imputaciones, detenciones o detalles sobre las declaraciones de los acusados que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido antes y después del femicidio.