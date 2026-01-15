El abrazo viral entre un policía y un padre que reclamaba por el abuso de su hija de 3 años
La familia de la nena creyó que el presunto agresor iba a ser trasladado al penal de San Nicolás, pero finalmente la Justicia ordenó que quedara internado en un centro de salud.
El abrazo viral entre un policía y un padre que reclamaba por el abuso de su hija de 3 años.
En la localidad bonaerense de Arrecifes, un video grabado en la puerta de un hospital captó el abrazo de un policía a Cristian López (21), padre de C., una nena de 3 años que había sido abusad. La escena se viralizó rápidamente: el hombre lloraba de alivio luego de que le aseguraran que el joven denunciado sería trasladado a una unidad penal.
Sin embargo, horas después, la situación dio un giro que profundizó el dolor de la familia. “En ese momento respiré. Pero ahora no estoy respirando, porque me enteré de que no hay orden de detención y que él está internado en un hospital común”, relató Cristian a la prensa, porque según explicó, el acusado fue derivado como paciente psiquiátrico, sin quedar formalmente detenido pese a la denuncia.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la casa de la abuela de la nena. La madre de C. se había ido a trabajar y la pequeña quedó al cuidado de su abuela y en la vivienda también se encontraba un joven de 18 años, hijo de una amiga fallecida de la abuela, a quien la familia conocía desde hacía años.
Embed
El silencio absoluto en la habitación de la nena despertó las sospechas. Cuando la abuela ingresó al cuarto, se encontró con una escena que derivó en la inmediata denuncia. El acusado huyó del lugar, pero horas más tarde fue hallado por su hermana mientras intentaba quitarse la vida, pero la policía logró salvarlo y lo trasladó al hospital local, lo que generó bronca y conmoción entre vecinos y familiares.
Marcha, promesas y desilusión
Mientras la familia realizó una protesta frente al hospital para exigir justicia, se registraron momentos de tensión. “Me dijeron que me quedara tranquilo, que no hiciera nada porque iba a perder yo. Se pusieron en mi lugar, me dijeron que ellos también eran padres y que querían que se cumpliera la ley”, recordó Cristian.
Luego, le informaron que el acusado sería trasladado al penal de San Nicolás. Ese anuncio motivó el abrazo con el efectivo policial que se volvió viral. Sin embargo, la familia supo después que el joven no fue enviado a una cárcel, sino derivado al Hospital de Pergamino.
“El médico que lo atendió en Pergamino ni siquiera sabía que estaba ahí por una denuncia de violación. Lo mandaron por el intento de suicidio, pero no está detenido”, denunció el padre.
“Mi hija está decaída”
Cristian contó que su hija “está decaída” y que la familia intenta protegerla para evitar una revictimización. “Ella cuenta las cosas tal como fueron. ¿Qué más pruebas necesitan?”, se preguntó, con angustia.
Hasta el momento, pese a la denuncia radicada, no existe una orden de detención contra el acusado. “Ayer nos partieron el corazón. Mi mente me traiciona, tengo que ser fuerte por mi hija”, concluyó el joven, mientras la familia insiste en que la Justicia avance y se garantice la protección de la niña.