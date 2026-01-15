El abrazo viral entre un policía y un padre que reclamaba por el abuso de su hija de 3 años. 

Marcha, promesas y desilusión

Mientras la familia realizó una protesta frente al hospital para exigir justicia, se registraron momentos de tensión. “Me dijeron que me quedara tranquilo, que no hiciera nada porque iba a perder yo. Se pusieron en mi lugar, me dijeron que ellos también eran padres y que querían que se cumpliera la ley”, recordó Cristian.

Luego, le informaron que el acusado sería trasladado al penal de San Nicolás. Ese anuncio motivó el abrazo con el efectivo policial que se volvió viral. Sin embargo, la familia supo después que el joven no fue enviado a una cárcel, sino derivado al Hospital de Pergamino.

“El médico que lo atendió en Pergamino ni siquiera sabía que estaba ahí por una denuncia de violación. Lo mandaron por el intento de suicidio, pero no está detenido”, denunció el padre.

hospital-arrecifes El acusado fue internado en el Hospital Municipal de Arrecifes tras un intento de suicidio (Foto: Gentileza Uno Arrecifes).

“Mi hija está decaída”

Cristian contó que su hija “está decaída” y que la familia intenta protegerla para evitar una revictimización. “Ella cuenta las cosas tal como fueron. ¿Qué más pruebas necesitan?”, se preguntó, con angustia.

Hasta el momento, pese a la denuncia radicada, no existe una orden de detención contra el acusado. “Ayer nos partieron el corazón. Mi mente me traiciona, tengo que ser fuerte por mi hija”, concluyó el joven, mientras la familia insiste en que la Justicia avance y se garantice la protección de la niña.