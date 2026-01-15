Quién es Roberto Baldo, el cuarto argentino detenido junto a su mujer en Venezuela. 

Tras conocerse el caso, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich denunció públicamente que Baldo y su esposa “estaban subregistrados” y apuntó contra la falta de transparencia del régimen venezolano.

“Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”, escribió. Y agregó: “Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino detenido junto a su mujer. Esperamos su pronta liberación y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán”.

Nahuel Gallo y de Germán Giuliani, secuestrados en Venezuela.

Los otros argentinos presos y una liberación reciente

El caso de Baldo se suma a los de Nahuel Gallo, gendarme detenido desde diciembre de 2024, y Germán Giuliani, abogado arrestado en mayo de 2025, de quienes no hay información oficial sobre su situación procesal ni eventuales liberaciones.

En contraste, este lunes se confirmó la liberación del argentino-israelí Yaacob Harari, de 72 años, quien permaneció más de 450 días detenido en Venezuela. La excarcelación fue anunciada por la ONG Foro Penal, que informó la liberación de un grupo de presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro. Harari había sido arrestado en octubre de 2024 y su caso también había sido calificado como el de un “rehén político”.

Mientras algunas excarcelaciones comienzan a confirmarse, la detención de Roberto Baldo reactiva las alarmas sobre la situación de los argentinos en Venezuela, el hermetismo diplomático y las denuncias reiteradas por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país.