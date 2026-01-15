La coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez al hablar de la intimidad con Mauro Icardi

Pero el momento que terminó de encender las redes llega cuando aparece otra frase de la China que parece un espejo del relato de Wanda. En el video, se la escucha decir: “Y me decía: ‘¿Qué hacés cambiando la bombita de luz? Dejá que lo hago yo’”.

Las similitudes entre ambos discursos no pasaron desapercibidas y generaron una catarata de comentarios, teorías y debates entre los seguidores del escándalo. Incluso la propia Juariu reaccionó con sorpresa al publicar el material y sentenció en sus historias: “¡Chicos, qué fuerte!”.

La carta de amor de Mauro Icardi a la China Suárez por el primer aniversario de novios

El 9 de enero, Mauro Icardi compartió un posteo a corazón abierto dedicado a la China Suárez al cumplirse el primer año de novios tras aquella primera foto en Instagram juntos y a los besos.

"Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real", comenzó su emotivo mensaje el ex de Wanda Nara.

Y siguió a puro elogio para la actriz: "Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos".

"Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi @sangrejaponesa", cerró enamoradísimo Mauro Icardi de su novia.

Por su parte, la actriz la China Suárez optó por subir una significativa imagen a sus historias donde se la ve junto al futbolista sentada en un banco en la calle y mirando juntos un río, en una foto que simboliza el camino que quiere recorrer eternamente a su lado.