Sol Pérez incendió las redes a meses de ser mamá: mostró su entrenamiento en un video y sorprendió
A pocos meses de convertirse en madre, Sol Pérez compartió imágenes de sus exigentes entrenamientos y un mensaje que despertó aplausos, críticas y un intenso debate entre sus seguidores. Mirá.
15 ene 2026, 22:20
Sol Pérez incendió las redes a meses de ser mamá mostró su entrenamiento en un video y sorprendió
A pocos meses de haberse convertido en mamá, Sol Pérez volvió a prender fuego las redes sociales con un posteo que no pasó desapercibido. La panelista compartió una serie de imágenes y videos en su cuenta de Instagram donde mostró parte de su rutina de entrenamiento y los resultados físicos que viene logrando tras el embarazo, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.
En uno de los clips, se la ve frente al espejo, luciendo una bikini negra y enfocando el plano en su abdomen marcado, en una postal que rápidamente se volvió viral. Sin producción exagerada y con un look natural, Sol acompañó la imagen con una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo a las críticas que suele recibir: “Cuando a alguien le molesta que presumas de tus resultados, es porque no conoce el esfuerzo que hay atrás…”.
El video continuó con distintas escenas dentro del gimnasio, donde quedó en evidencia la intensidad de sus entrenamientos. Ejercicios de fuerza, sentadillas con peso y rutinas de resistencia formaron parte del material que compartió, reforzando la idea de que el resultado es consecuencia de constancia, disciplina y trabajo sostenido.
Lejos de quedarse solo en la provocación, la influencer sumó una reflexión que abrió el debate entre sus seguidores: “Volviendo de a poco, ¿alguien más opina como yo?”. El mensaje apuntó especialmente a quienes atraviesan procesos similares después de la maternidad y buscan recuperar hábitos y bienestar físico de manera gradual.
En pocas horas, la publicación superó ampliamente los miles de likes y acumuló cientos de comentarios. La mayoría celebró su perseverancia y su mensaje motivacional, aunque, como suele suceder, también aparecieron opiniones encontradas.
Una vez más, Sol Pérez logró instalar tema en redes y dejó en claro que, más allá de las miradas ajenas, sigue apostando a mostrarse auténtica, firme en sus convicciones y orgullosa del camino recorrido.
Embed
Cuándo y cómo nació Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni
El viernes 4 de abril de 2025 Sol Pérez dio a luz a su primer hijo junto a Guido Mazzoni y ese día sus compañeros de Corta por Lozano (Telefe) hicieron el emocionante anuncio en pleno vivo.
“Estamos en condiciones de decir que nació Marco, bienvenido bebé. Hablamos con Horacio y nos confirma el abuelo que ha nacido ese niño y es precioso", exclamó la conductora Vero Lozano en el programa.
La hora exacta del nacimiento fue a las 14:35 y lo cierto es que horas antes la modelo había compartido un video desde la clínica que ya daba indicios de lo que estaba por suceder.
Durante el embarazo, Sol había comentado que la llegada de su hijo sería a través de una cesárea debido a la posición en la que se encontraba dentro de la panza.
“Semana 38 y ya hay que ir despidiendo a esta panza. Tengo fecha para el 4 de abril porque Marco viene sentadito, así que le toca cesárea", había escrito en sus redes.