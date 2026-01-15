Sol Pérez incendió las redes a meses de ser mamá: mostró su entrenamiento en un video y sorprendió

En pocas horas, la publicación superó ampliamente los miles de likes y acumuló cientos de comentarios. La mayoría celebró su perseverancia y su mensaje motivacional, aunque, como suele suceder, también aparecieron opiniones encontradas.

Una vez más, Sol Pérez logró instalar tema en redes y dejó en claro que, más allá de las miradas ajenas, sigue apostando a mostrarse auténtica, firme en sus convicciones y orgullosa del camino recorrido.

Cuándo y cómo nació Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

El viernes 4 de abril de 2025 Sol Pérez dio a luz a su primer hijo junto a Guido Mazzoni y ese día sus compañeros de Corta por Lozano (Telefe) hicieron el emocionante anuncio en pleno vivo.

“Estamos en condiciones de decir que nació Marco, bienvenido bebé. Hablamos con Horacio y nos confirma el abuelo que ha nacido ese niño y es precioso", exclamó la conductora Vero Lozano en el programa.

La hora exacta del nacimiento fue a las 14:35 y lo cierto es que horas antes la modelo había compartido un video desde la clínica que ya daba indicios de lo que estaba por suceder.

Durante el embarazo, Sol había comentado que la llegada de su hijo sería a través de una cesárea debido a la posición en la que se encontraba dentro de la panza.

“Semana 38 y ya hay que ir despidiendo a esta panza. Tengo fecha para el 4 de abril porque Marco viene sentadito, así que le toca cesárea", había escrito en sus redes.

Sol Pérez