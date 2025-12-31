Los mensajes de las novias de los exjugadores de Vélez que fueron sobreseídos en la causa por abuso

En contraste, Antonella Parisotti, pareja de Braian Cufré, decidió no realizar publicaciones vinculadas al fallo judicial y se mantuvo al margen de la exposición pública.

Cómo reaccionaron los futbolistas al conocer la decisión judicial

El arquero Sebastián Sosa fue quien se manifestó con mayor fuerza tras el fallo. A través de Instagram, publicó un extenso mensaje en el que celebró el sobreseimiento y agradeció el acompañamiento de su entorno. “Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del Juez sea el que aclare todos los dolorosos hechos. Hoy he sido sobreseído con una contundente sentencia”, escribió.

Además, sumó palabras de agradecimiento para su familia, amigos y abogados, y replicó el mensaje en sus historias con una frase adicional: “Gracias Dios. Se hizo justicia”. Posteriormente, en diálogo con el programa Último al arco, Sosa aseguró sentir alivio tras un proceso “largo, duro y difícil”, y afirmó que la resolución le permitió cerrar “un capítulo amargo” en su vida personal y familiar.

Según relataron medios locales presentes en la audiencia, los cuatro ex jugadores escucharon el fallo sentados en la sala y, tras conocerse la decisión, rompieron en llanto al quedar eximidos de los cargos penales por los que habían sido investigados.

Cuál es la postura de la denunciante tras el sobreseimiento

Del otro lado, la joven que realizó la denuncia volvió a manifestarse públicamente tras la audiencia. En diálogo con TN, expresó su profundo dolor y confirmó que continuará el camino judicial: “Voy a llegar hasta la última instancia”. Además, sostuvo que existen elementos que respaldan su relato y remarcó que no considera el fallo como un cierre definitivo.

“Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, afirmó. También señaló el impacto emocional del proceso y el “escarnio público” que, según sus palabras, sufrió desde que el caso tomó estado mediático.

Mientras la querella prepara la apelación y la causa sigue abierta en términos procesales, el fallo marcó un punto de inflexión que volvió a instalar el tema en el centro del debate público, con reacciones cruzadas y un clima de fuerte sensibilidad social.