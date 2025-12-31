Los mensajes de las novias de los exjugadores de Vélez que fueron sobreseídos en la causa por abuso
Las parejas de los exjugadores de Vélez se expresaron en redes sociales tras el sobreseimiento dictado por la Justicia de Tucumán, mientras la defensa de la denunciante anunció que apelará la resolución.
La causa judicial que tuvo como protagonistas a cuatro ex futbolistas de Vélez Sarsfield sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que la Justicia de Tucumán dictara el sobreseimiento de Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio. La resolución, firmada por el juez José Augusto Páez Almonacid, generó reacciones inmediatas tanto en el entorno de los jugadores como en la denunciante, cuyo equipo legal confirmó que apelará el fallo al considerar que no se trata de una sentencia definitiva.
Mientras el ámbito judicial se prepara para una nueva instancia, las redes sociales se transformaron en el primer espacio de expresión para familiares y parejas de algunos de los futbolistas involucrados. En ese escenario, los mensajes estuvieron atravesados por el alivio, el agradecimiento religioso y la expectativa por lo que vendrá.
Qué publicaron las parejas de los futbolistas tras el fallo
Una de las primeras reacciones públicas fue la de María Belén Santorre, pareja de Abiel Osorio. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen de la Virgen junto a una foto con el futbolista y un mensaje breve pero contundente: “Lo mejor está por venir, Tanque”. La publicación fue interpretada como una muestra de respaldo tras meses de incertidumbre judicial.
En la misma línea se expresó Rosana Rojas, pareja de José Florentín, quien optó por un mensaje de tono religioso. En sus redes escribió: “Dios te va a honrar. Honrará tu espera, tu persistencia. Dios hará florecer cada semilla de fe que plantaste en medio de las lágrimas”, y cerró con un “Gracias, Señor”. El posteo reflejó alivio y fe luego de un proceso que se extendió durante más de un año.
En contraste, Antonella Parisotti, pareja de Braian Cufré, decidió no realizar publicaciones vinculadas al fallo judicial y se mantuvo al margen de la exposición pública.
Cómo reaccionaron los futbolistas al conocer la decisión judicial
El arquero Sebastián Sosa fue quien se manifestó con mayor fuerza tras el fallo. A través de Instagram, publicó un extenso mensaje en el que celebró el sobreseimiento y agradeció el acompañamiento de su entorno. “Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del Juez sea el que aclare todos los dolorosos hechos. Hoy he sido sobreseído con una contundente sentencia”, escribió.
Además, sumó palabras de agradecimiento para su familia, amigos y abogados, y replicó el mensaje en sus historias con una frase adicional: “Gracias Dios. Se hizo justicia”. Posteriormente, en diálogo con el programa Último al arco, Sosa aseguró sentir alivio tras un proceso “largo, duro y difícil”, y afirmó que la resolución le permitió cerrar “un capítulo amargo” en su vida personal y familiar.
Según relataron medios locales presentes en la audiencia, los cuatro ex jugadores escucharon el fallo sentados en la sala y, tras conocerse la decisión, rompieron en llanto al quedar eximidos de los cargos penales por los que habían sido investigados.
Cuál es la postura de la denunciante tras el sobreseimiento
Del otro lado, la joven que realizó la denuncia volvió a manifestarse públicamente tras la audiencia. En diálogo con TN, expresó su profundo dolor y confirmó que continuará el camino judicial: “Voy a llegar hasta la última instancia”. Además, sostuvo que existen elementos que respaldan su relato y remarcó que no considera el fallo como un cierre definitivo.
“Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, afirmó. También señaló el impacto emocional del proceso y el “escarnio público” que, según sus palabras, sufrió desde que el caso tomó estado mediático.
Mientras la querella prepara la apelación y la causa sigue abierta en términos procesales, el fallo marcó un punto de inflexión que volvió a instalar el tema en el centro del debate público, con reacciones cruzadas y un clima de fuerte sensibilidad social.