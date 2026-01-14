La angustiante reacción de Julio Iglesias tras las escandalosas denuncias por abuso

Según fuentes citadas por la tv española, Julio Iglesias estaría siguiendo de cerca el nivel del impacto internacional del caso que lo tiene como protagonista, fundamentalmente por el daño que podría sufrir su imagen pública. "Es como si lo hubieran matado internacionalmente hablando", aseguraron sobre las consecuencias que podrían ocasionar de comprobarse las denuncias de sus exempleadas.

Frente al avance de las denuncias, el cantante habría resuelto mover sus fichas en la Justicia. Según versiones que comenzaron a circular, ya puso en marcha a su equipo legal y eligió a un abogado de máxima confianza para liderar la estrategia, decidido a no adoptar un rol pasivo ante la situación.

Entre otra de las reacciones que más atención concitaron aparece la de Isabel Preysler, quien fue la primera mujer de Julio Iglesias y madre de parte de su familia. Según trascendió en el ámbito periodístico, se encontraría profundamente afectada por los datos que salieron a la luz y que vuelven a exponer la vida privada y el poder del artista en su círculo cercano.

Julio Iglesias e Isabel Preysler

Cuál fue la incómoda experiencia de Marcela Tauro al entrevistar a Julio Iglesias

En medio del revuelo internacional que rodea a Julio Iglesias por denuncias vinculadas al acoso y abuso sexual, en la televisión argentina comenzaron a emerger relatos del pasado que vuelven a poner en discusión ciertas conductas del artista. En ese contexto, Marcela Tauro sorprendió al aire de Intrusos (América TV) al compartir una experiencia personal que vivió hace años durante una entrevista con el cantante y que, según explicó, la dejó marcada por la incomodidad que le generó.

La periodista decidió romper el silencio y contextualizó el episodio en un viaje laboral a Brasil, cuando aún trabajaba para la Revista Gente. “Fue en una nota en San Pablo. Hacía tres días que estábamos pidiéndole la nota, él se iba y dijo: ‘Tengo una hora’. Era en un lugar cerrado y había que hacerle la foto, porque era para la Revista Gente”, relató al recordar las condiciones en las que se dio el encuentro con el reconocido intérprete.

Según detalló Tauro, la entrevista transcurrió con normalidad hasta que, una vez finalizada la charla, ocurrió una situación inesperada. “Habla de economía, nos da consejos de economía y él, cuando termina la nota, le dice al fotógrafo: ‘Bueno’. Me agarra a mí, me da un pico. La foto es esta: pico y me sienta en la falda”, contó, dejando en evidencia el desconcierto que le provocó el gesto del artista.

Al referirse a cómo atravesó ese momento, la panelista fue sincera y contextualizó la escena en otra época, donde muchas conductas eran naturalizadas. “En ese momento yo era joven y te incomoda”, expresó, marcando la diferencia entre la mirada actual y la percepción que tenía entonces sobre ese tipo de actitudes.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, Tauro remarcó que, con el tiempo, entendió que no había sido la única destinataria de ese comportamiento. “¿Sabés cómo termina siendo la nota? Con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo. Y mostraron todas las fotos, hasta gracioso era en ese momento. Se ve que era su patrón”, afirmó, dando a entender que se trataba de una práctica reiterada.

El testimonio de Marcela Tauro se suma así a una serie de relatos que resurgen a la luz de las denuncias que hoy involucran a Julio Iglesias y que invitan a revisar situaciones del pasado que, durante años, fueron minimizadas o tomadas con liviandad. En Intrusos, el relato generó impacto y abrió nuevamente el debate sobre los límites, el consentimiento y las conductas naturalizadas en el ambiente artístico durante décadas.