El abuelo que asesinó a su nieto participó en una marcha por el Día del Jubilado

"Braian vivió durante años con el abuelo, suplantó el rol de padre. Era un hombre autoritario, hubo extorsión, humillación. Trabajaba con él, le adelantaba dinero y se lo reclamaba con intereses, lo apresuraba, decía que iba a quedar en la calle, lo buscaba constantemente", dijo la abogada querellante.

Ahora, Domingo volvió a ser noticia porque participó de un acto por el Día del Jubilado que se organizó en la plaza principal de Bahía Blanca.

dia del Jubilado.jpeg Domingo Verna en un acto en Bahía Blanca (Foto La Nueva)

Pero Verna no fue bien recibido y se tuvo que ir. Había llegado en bicicleta y cuando los medios se acercaron para consultarle sobre su visita, se fue. El organizador del evento, Luciano Martos, se refirió al tema. "Yo no puedo andar diciendo que no venga tal persona; hay abuelos que han venido de la zona a contarme sus problemas. La invitación era para todos. En este momento me urge más preocuparme por el abuelo que cobra la mínima, por el abuelo que está pasando circunstancias difíciles y nadie hace nada", dijo en declaraciones al diario La Nueva.

"Este acontecimiento se dio en un contexto en el cual existía violencia entre ambos, y así fue por mucho tiempo.