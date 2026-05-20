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Adrián Suar manifestó su deseo de tener a Mirtha Legrand para sus 100 años en El Trece: "Como le digo..."

Adrián Suar habló sobre el gran presente de Mirtha Legrand, a poco tiempo de cumplir 100 años, y también se refirió a cómo vivió la consagración de Guido Kaczka con el Martín Fierro de Oro.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 20 may 2026, 19:16
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Adrián Suar manifestó su deseo de tener a Mirtha Legrand para sus 100 años en El Trece: Como le digo...
Adrián Suar manifestó su deseo de tener a Mirtha Legrand para sus 100 años en El Trece: Como le digo...

Adrián Suar manifestó su deseo de tener a Mirtha Legrand para sus 100 años en El Trece: "Como le digo..."

Adrián Suar habló sobre la última edición de los Premios Martín Fierro, donde Guido Kaczka se quedó con el Martín Fierro de Oro, y también se refirió a la enorme vigencia de Mirtha Legrand en la televisión argentina, en medio de los fuertes rumores sobre un posible pase a Telefe.

En diálogo con PrimiciasYa, el gerente de programación analizó el presente de la pantalla chica, destacó el reconocimiento que recibió Kaczka en una de las noches más importantes de la TV y, además, elogió el fenómeno que sigue representando Mirtha a sus 99 años.

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En el mundo no va a haber conductora que cumpla 100 años en pantalla, es un caso mundial”, expresó. Ante los rumores de un cambio de canal, Suar agregó: “Como le digo siempre, es de la televisión. Creo que va a cumplir los 100 años en El Trece, Vamos a hablar con ella”.

Sobre el premio de Guido, señaló: “Una alegría enorme, lo queremos mucho. Es un laburante, hace muchos años que está en El Trece. No lo esperaba, me sorprendió ”.

"En la televisión abierta hay una pausa, desde hace ya cuatro o cinco años, en las ficciones por los costos. Pero tengo la esperanza de que haya un mix entre canal abierto y plataformas, que cada uno ponga algo de dinero y se pueda hacer. Eso va a venir pronto", dijo al ser consultado sobre sus futuros proyectos.

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De qué trata Sottovoce, la nueva obra de Adrián Suar y Carla Peterson

La avenida Corrientes se prepara para recibir una de las apuestas teatrales más fuertes de la temporada. Desde el próximo 21 de mayo desembarcará en el Teatro El Nacional, Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, una comedia que reunirá sobre el escenario a Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega.

La obra, dirigida por Mariano Pensotti y producida por Suar junto a Preludio Producciones, buscará conquistar al público con una historia donde el humor convive con los conflictos familiares, las discusiones económicas y los secretos que amenazan con salir a la luz.

La trama gira alrededor de Sebastián y Claudio, dos primos que además son socios en una empresa textil heredada de sus familias. Ambos están a punto de concretar un negocio millonario con un grupo inversor estadounidense, una operación que podría cambiarles la vida para siempre. Sin embargo, lo que parecía ser una celebración soñada termina convirtiéndose en una noche cargada de tensión.

Todo comienza a desmoronarse cuando surge una feroz discusión por el reparto del dinero. El conflicto escala rápidamente y arrastra también a Lola y Romina, las parejas de los protagonistas, interpretadas por Peterson y Vega. A partir de ese momento, las diferencias personales, emocionales y sociales empiezan a quedar al descubierto en medio de situaciones tan incómodas como desopilantes.

Mientras una tormenta amenaza con paralizar la ciudad, los personajes intentarán resolver viejas heridas y disputas internas antes de cerrar el acuerdo que podría definir su futuro económico. En ese contexto, la obra pone el foco en todo aquello que durante años permaneció silenciado y que finalmente explota en una noche decisiva.

Además del elenco, la propuesta contará con un importante trabajo técnico y visual. La escenografía fue desarrollada por Mariana Tirantte, el vestuario estará a cargo de Sofía Di Nunzio y la puesta incluirá música original, video escénico, iluminación y diseño sonoro especialmente pensados para potenciar la experiencia teatral.

Con funciones de jueves a domingo, las entradas ya pueden adquirirse a través de Plateanet y en la boletería del Teatro El Nacional.

Sottovoce

     

 

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