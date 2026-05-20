Cayó la red de clínicas "Argentina Salud": usaban matrículas robadas, ambulancias y farmacias ilegales

De acuerdo con la causa, la organización utilizaba matrículas reales de médicos que obtenían de Internet o copiaban de documentación oficial. Con esos datos elaboraban recetas, certificados médicos y estudios apócrifos que luego utilizaban para distintos trámites y maniobras fraudulentas.

Los investigadores detectaron además que algunas personas atendían pacientes sin contar con ningún tipo de título habilitante ni formación médica.

Ambulancias, sellos truchos y armas

Uno de los aspectos que más sorprendió a los investigadores fue el despliegue logístico que tenía la organización. Durante los operativos secuestraron nueve ambulancias, más de 50 sellos médicos falsificados y vehículos con patentes adulteradas.

También encontraron armas de fuego y distinta documentación considerada clave para avanzar con la causa judicial.

Las autoridades sospechan además que detrás de la estructura existía una conexión con maniobras vinculadas a los llamados “caranchos”, fraudes relacionados con accidentes de tránsito y reclamos judiciales por lesiones.

La hipótesis es que la organización se aprovechaba de siniestros reales para confeccionar certificados médicos truchos y potenciar demandas civiles. Incluso, no descartan que algunas lesiones pudieran haber sido provocadas deliberadamente para generar documentación falsa y reclamos económicos.

El testimonio del hijo de una víctima

Mientras avanza la investigación, también crece el escándalo alrededor de una de las clínicas allanadas en González Catán, donde familiares de pacientes protagonizaron fuertes cruces con empleados del lugar.

En medio de una cobertura televisiva de A24, Damián, hijo de un hombre fallecido tras asistir al centro médico, reclamó justicia y apuntó directamente contra el establecimiento.

“Tengo los estudios, tengo todo. Pido justicia por mi viejo, ¿cómo puede ser que esto siga abierto?”, expresó el joven visiblemente conmocionado.

La causa continúa en etapa de investigación y no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.