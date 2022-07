"Maté a la lacra": las brutales palabras del abuelo que asesinó a su nieto

tiros bahía blanca abuelo nieto.jpg

“Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico", dijo entonces Mariel, la mamá de Braian.

En las últimas horas trascendió lo que dijo el abuelo, siempre según el relato del abogado de la mamá de la víctima. Según publicó el sitio La Brújula, la novia de Brian declaró en la comisaría que el propio abuelo había dicho "maté a la lacra”.

Ignacio Jorge Yazyi, abogado de Mariel, madre de Braian Verna, dijo que la situación está lejos de ser una "legítima defensa". "Este acontecimiento se dio en un contexto en el cual existía violencia entre ambos, y así fue por mucho tiempo. Brian vivió durante años con el abuelo, suplantó el rol de padre. Era un hombre autoritario, hubo extorsión, humillación. Trabajaba con él, le adelantaba dinero y se lo reclamaba con intereses, lo apresuraba, decía que iba a quedar en la calle, lo buscaba constantemente", dijo Yazyi.

“El hostigamiento venía de hace tiempo y ese día también existió. Nosotros sostenemos que fue premeditado por el testimonio de la pareja, el abuelo le gritó ‘te voy a matar´’ en ese momento”, expuso.

“No corría riesgo su integridad física en ese entonces. Lo venía premeditando y creo que hubo un cansancio en ambas partes, aunque no se puede naturalizar el crimen de su propio nieto, no hablamos de un extraño o un ladrón que quería ingresar a su casa”, finalizó el abogado querellante.

El video del homicidio: el momento en que el abuelo mata al nieto