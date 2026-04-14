Una anestesista fue detenida tras ser acusada de haber robado medicamentos controlados del Hospital Bernardo Houssay, en el partido bonaerense de Vicente López.
La profesional habría utilizado una receta falsa para retirar medicamentos controlados y quedó bajo investigación judicial.
Detuvieron a una anestesista acusada de robar fentanilo de un hospital en Vicente López
Una anestesista fue detenida tras ser acusada de haber robado medicamentos controlados del Hospital Bernardo Houssay, en el partido bonaerense de Vicente López.
La investigación se inició tras un episodio ocurrido el 12 de febrero, cuando se detectaron faltantes en la farmacia del centro de salud.
Según consta en la causa, la profesional, identificada como Florencia Amaya, se presentó en el hospital con una receta apócrifa y logró retirar dos frascos de fentanilo y uno de midazolam, ambos medicamentos de uso controlado.
El hecho salió a la luz cuando las autoridades verificaron que la paciente consignada en la receta no figuraba en los registros del hospital, ni como atendida ni como internada.
A partir de esa irregularidad, se inició una revisión interna que incluyó el análisis de las cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a la sospechosa y avanzar con la causa.
Con esas pruebas, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio y su posterior detención.
Durante el operativo, los investigadores hallaron medicamentos de uso hospitalario pertenecientes a distintos centros de salud, lo que reforzó la hipótesis de que no se trató de un hecho aislado.
Desde las autoridades aclararon que la médica no formaba parte del plantel municipal del hospital, sino que prestaba servicios de manera externa a través de la Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.
La anestesista será indagada por la fiscal Marcela Semeria, titular de la UFIyJ Nº15 descentralizada de Vicente López-Munro, en el Departamento Judicial San Isidro.