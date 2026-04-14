Detuvieron a una anestesista acusada de robar fentanilo de un hospital en Vicente López

A partir de esa irregularidad, se inició una revisión interna que incluyó el análisis de las cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a la sospechosa y avanzar con la causa.

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Con esas pruebas, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio y su posterior detención.

Qué encontraron en el allanamiento

Durante el operativo, los investigadores hallaron medicamentos de uso hospitalario pertenecientes a distintos centros de salud, lo que reforzó la hipótesis de que no se trató de un hecho aislado.

Desde las autoridades aclararon que la médica no formaba parte del plantel municipal del hospital, sino que prestaba servicios de manera externa a través de la Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

La anestesista será indagada por la fiscal Marcela Semeria, titular de la UFIyJ Nº15 descentralizada de Vicente López-Munro, en el Departamento Judicial San Isidro.