El arrepentimiento de Nahir Galarza y el cuestionado pedido a los papás de Fernando Pastorizzo

El mensaje de Nahir Galarza a los padres de Fernando Pastorizzo

Durante la entrevista, Nahir Galarza aseguró que tanto ella como su familia intentaron acercarse a los padres de Fernando Pastorizzo, pero no recibieron respuesta.

"Mis padres y yo intentamos contactarnos con los padres de Fernando, pero ellos no quisieron. Es entendible que no quisieran nada conmigo. Les pediría perdón desde lo más sincero de mi corazón. Me puse en su lugar en toda la situación, no sé si ellos lo hicieron, pero eso me deja tranquila", declaró.

Las palabras de Galarza generaron controversia, ya que algunos consideran que su pedido de perdón llega tarde y que la familia de Pastorizzo jamás podría aceptar un acercamiento.

Cómo es la vida de Nahir Galarza en prisión

A seis años del crimen que conmocionó a Gualeguaychú y a todo el país, Nahir Galarza habló sobre su rutina dentro de la cárcel y cómo ha cambiado su vida tras las rejas.

"Estoy estudiando idiomas y la carrera de psicología social a distancia. También trabajo en el taller de costura. Los fines de semana voy a la iglesia, a yoga y hago todo lo que esté a mi alcance", relató sobre su día a día en prisión.

Sin embargo, también señaló que las visitas son muy reducidas, lo que la afecta emocionalmente.

"Acá las visitas son muy limitadas, son cada 15 días y de familiares directos. Solo vienen a verme mis padres, no pueden venir mis amigos, y la única contención que tenemos acá son los que tenemos afuera", explicó.

Además, hizo un reclamo sobre el trato judicial que recibió desde el inicio del proceso.

"Nunca tuve el beneficio de la duda, siempre fui la asesina del novio que la quiso dejar. No pido nada fuera de lo común, sino que se me den los mismos derechos que a los demás condenados", sostuvo, marcando su disconformidad con la Justicia.

La verdad sobre la relación con su padre

Otro de los temas que abordó en la entrevista fue la versión que sugería que su padre, Marcelo Galarza, habría sido el verdadero autor del crimen de Fernando Pastorizzo. En 2022, la defensa de Nahir impulsó la teoría de que el arma reglamentaria utilizada en el homicidio pertenecía a su padre y que él podría haber estado involucrado en el asesinato.

Sin embargo, Nahir Galarza desmintió categóricamente esa versión.

"Se inventaron muchas cosas, yo no hice ninguna denuncia ni pedí ninguna restricción contra mi padre", aseguró en la entrevista.

Además, dejó en claro que asume su responsabilidad en el caso y que su padre no fue investigado.

"Yo soy responsable, yo estoy condenada. A él no se lo investigó", afirmó.

Estas declaraciones generaron aún más dudas sobre su postura, ya que en el pasado su defensa había impulsado la teoría de la posible participación de Marcelo Galarza.

Un caso que sigue generando impacto

El crimen de Fernando Pastorizzo ocurrió el 29 de diciembre de 2017, cuando el joven de 20 años fue encontrado sin vida en una calle de Gualeguaychú, Entre Ríos, con dos disparos de un arma que pertenecía a Marcelo Galarza, padre de Nahir.

Horas después del hecho, Nahir Galarza, que entonces tenía 19 años, confesó el crimen y quedó detenida. Sin embargo, en los años siguientes su defensa intentó cambiar la estrategia legal, asegurando que había sido víctima de violencia de género y que el crimen no fue premeditado.

A pesar de sus intentos por modificar la sentencia, en 2022, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de prisión perpetua, convirtiéndola en la mujer más joven en recibir esa pena en Argentina.

El caso de Nahir Galarza sigue despertando interés y debate, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por sus constantes declaraciones públicas y los intentos de su defensa de reabrir la causa. Mientras tanto, la familia de Fernando Pastorizzo continúa buscando justicia y mantiene su postura de no establecer contacto con la joven condenada.