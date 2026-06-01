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La firme defensa de Migue Granados a Nati Jota tras la polémica entrevista a Nahir Galarza

El fundador de Olga, Migue Granados, salió a respaldar a Nati Jota, en medio de las críticas que generó el mano a mano con Nahir Galarza.

1 jun 2026, 13:22
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Migue Granados defendió con todo a Nati Jota tras la polémica entrevista a Nahir Galarza
Migue Granados defendió con todo a Nati Jota tras la polémica entrevista a Nahir Galarza
Migue Granados defendió con todo a Nati Jota tras la polémica entrevista a Nahir Galarza

La entrevista que Nati Jota y Paulo Kablan le realizaron a Nahir Galarza en prisión sigue generando un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. Desde que se conoció el adelanto del mano a mano con la joven condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo, las críticas y los cuestionamientos no dejaron de multiplicarse. Y tanto la conductora como Migue Granados decidieron responder públicamente a quienes pusieron en duda la decisión editorial de Olga.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Nati explicó que la idea de entrevistar a Nahir no surgió de manera improvisada, sino que formó parte de una búsqueda periodística que venían analizando desde hacía tiempo. Según contó, en Sería Increíble suelen abordar temas de actualidad y la participación frecuente de Paulo Kablan en el programa fue clave para que empezaran a evaluar la posibilidad de realizar la nota. Lejos de minimizar el desafío, aseguró que dedicó mucho tiempo a prepararse antes del encuentro: revisó el expediente junto a Kablan y analizó las escasas entrevistas que Nahir había dado en el pasado. "Me empapé de toda la información porque sabemos que es una persona muy zigzagueante en sus declaraciones", explicó.

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Nati también reveló cuál fue el instante más tenso del encuentro: cuando Nahir tuvo que reconstruir los hechos de la noche del crimen. "Hay palabras que evita y se las tenemos que decir en su cara, ver su reacción y que lo conteste", sostuvo. Para la periodista, uno de los principales objetivos fue intentar esclarecer aspectos de un relato que durante años estuvo marcado por contradicciones y cambios de versión.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios cuestionaron que se le otorgara visibilidad mediática a una persona condenada por homicidio, otros defendieron el valor periodístico de escuchar su testimonio. Frente a las críticas, Nati fue contundente: "Periodísticamente era una nota que me interesaba hacer. Sé que cualquier periodista querría hacer esta nota, seguro haya alguna crítica, pero lo hicimos con responsabilidad. Pero bueno, si hay ruido, que haya".

Migue Granados también salió a respaldarla con total convicción y destacó la valentía de asumir un desafío que no todos estarían dispuestos a afrontar. "Está muy buena esa apuesta de Nati, es una búsqueda de ella que se banca hacer esas cosas. Yo la recontra banco porque es buena haciéndolo", expresó el creador de OLGA. Además, rechazó de plano la idea de que la entrevista haya sido una jugada puramente mediática: "Lo hace de verdad porque le interesa, no porque garpa", afirmó.

Mientras la controversia sigue creciendo y las opiniones permanecen divididas, tanto Nati Jota como Migue Granados parecen convencidos de la decisión que tomaron. Lejos de retroceder frente a las críticas, ambos defendieron la entrevista como una apuesta periodística que, más allá de la incomodidad que pueda generar, logró instalar uno de los debates más calientes del momento.

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¿Cómo fue el momento de tensión que vivió Nati Jota con Estanislao Bachrach en Olga?

El tenso cruce entre Nati Jota y el doctor en Biología Molecular Estanislao Bachrach durante una columna en Sería Increíble (Olga) se viralizó rápidamente. Todo comenzó cuando Nati le preguntó al científico sobre los efectos del alcohol en la serotonina y él respondió con un escueto "no lo sé", hasta que la tensión escaló y Bachrach lanzó la frase que se volvió viral: "Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelo... con tal de no decir 'no sé'". Fue entonces cuando la conductora cerró el segmento: "Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna".

Al día siguiente, Nati habló en La mañana de Lape (América TV) y salió a dar su versión. Aseguró que el recorte que circuló en redes estaba sacado de contexto —la columna había durado 20 minutos en total— y relató lo incómodo que fue sostener el segmento al aire: "Cada pregunta que hacía se respondía como si fuera una pelotudez, y eran preguntas para que entienda todo el mundo". También contó que Bachrach le sugirió que fuera a terapia durante la nota, y que intentó cerrar el bloque varias veces antes del momento que se hizo viral: "Lo cerré como pude. Me costó cuatro veces intentar cerrarla porque me decía 'ya, ya, ya'".

La conductora fue tajante respecto a una eventual nueva invitación al científico: "No me sentí bien, no me sentí respetada, la verdad. No me sentí respetada en mi rol". Con esa frase cerró cualquier especulación sobre una reconciliación y dejó en claro su postura ante un episodio que, lejos de apagarse, siguió generando debate en los medios y las redes.

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