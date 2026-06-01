La firme defensa de Migue Granados a Nati Jota tras la polémica entrevista a Nahir Galarza

Migue Granados también salió a respaldarla con total convicción y destacó la valentía de asumir un desafío que no todos estarían dispuestos a afrontar. "Está muy buena esa apuesta de Nati, es una búsqueda de ella que se banca hacer esas cosas. Yo la recontra banco porque es buena haciéndolo", expresó el creador de OLGA. Además, rechazó de plano la idea de que la entrevista haya sido una jugada puramente mediática: "Lo hace de verdad porque le interesa, no porque garpa", afirmó.

Mientras la controversia sigue creciendo y las opiniones permanecen divididas, tanto Nati Jota como Migue Granados parecen convencidos de la decisión que tomaron. Lejos de retroceder frente a las críticas, ambos defendieron la entrevista como una apuesta periodística que, más allá de la incomodidad que pueda generar, logró instalar uno de los debates más calientes del momento.

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¿Cómo fue el momento de tensión que vivió Nati Jota con Estanislao Bachrach en Olga?

El tenso cruce entre Nati Jota y el doctor en Biología Molecular Estanislao Bachrach durante una columna en Sería Increíble (Olga) se viralizó rápidamente. Todo comenzó cuando Nati le preguntó al científico sobre los efectos del alcohol en la serotonina y él respondió con un escueto "no lo sé", hasta que la tensión escaló y Bachrach lanzó la frase que se volvió viral: "Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelo... con tal de no decir 'no sé'". Fue entonces cuando la conductora cerró el segmento: "Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna".

Al día siguiente, Nati habló en La mañana de Lape (América TV) y salió a dar su versión. Aseguró que el recorte que circuló en redes estaba sacado de contexto —la columna había durado 20 minutos en total— y relató lo incómodo que fue sostener el segmento al aire: "Cada pregunta que hacía se respondía como si fuera una pelotudez, y eran preguntas para que entienda todo el mundo". También contó que Bachrach le sugirió que fuera a terapia durante la nota, y que intentó cerrar el bloque varias veces antes del momento que se hizo viral: "Lo cerré como pude. Me costó cuatro veces intentar cerrarla porque me decía 'ya, ya, ya'".

La conductora fue tajante respecto a una eventual nueva invitación al científico: "No me sentí bien, no me sentí respetada, la verdad. No me sentí respetada en mi rol". Con esa frase cerró cualquier especulación sobre una reconciliación y dejó en claro su postura ante un episodio que, lejos de apagarse, siguió generando debate en los medios y las redes.