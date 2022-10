belsunce country carmel.jpg

La víctima: quién era María Marta García Belsunce

María Marta García Belsunce era la hija de reconocido jurista. Cuando ocurrió el crimen, se desempeñaba como vicepresidente de la fundación Missing Children Argentina. Se había casado con Carlos Carrascosa en 1971 cuando tenía solo 19 años y ambos vivían en una tranquila casa del country Carme en Pilar. En 2002, él trabajaba como agente de bolsa y no tenían hijos.

Al momento de su muerte, se sabía que la mujer había sido asesinada luego de jugar al tenis con una amiga y mientras aguardaba en su casa a una mujer, Beatriz Michelini, para que le diera un masaje. En este marco, Carrascosa fue detenido como presunto asesino de su esposa en abril de 2003, aunque recuperó su libertad con una morigeración de la prisión preventiva tras pagar 100.000 pesos de fianza.

Llega a Netflix el documental sobre el crimen de María Marta García Belsunce

Carlos Carrascosa y un largo derrotero judicial

El fiscal Molina Pico elevó la causa a juicio oral en 2004 y consideró que el crimen se produjo en medio de una discusión por cuestiones financieras relacionadas al dinero ilegítimo vinculado al lavado de dinero. Pero el caso volvió a dar un nuevo giro cuando en 2007 el TOC 6 de San Isidro decidió absolver a Carlos Carrascosa, aunque fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por haber sido encontrado culpable de encubrir el crimen.

La investigación tomó un nuevo rumbo cuando el 18 de junio de 2009 la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense condenó a prisión perpetua a Carrascosa como "coautor del delito de homicidio agravado por el vínculo". Un día más tarde, el viudo fue detenido en la casa de un amigo en un country de Escobar para comenzar a cumplir su condena en la Unidad 41 de Campana.

Las condenas también corrieron para el resto de la familia. En noviembre de 2011, el TOC 1 de San Isidro, a cargo del juicio por el "encubrimiento" del caso, dictó: 5 años de prisión para Guillermo Bártoli; 4 a Horacio García Belsunce (h); 3 y medio para Juan Hurtig; y 3 para Gauvry Gordon y Sergio Binello. Para todos ellos ordenó la detención, en tanto que absolvió a la masajista Beatrìz Michelini.

carrascosa belsunce.jpg

Pero el caso estaba lejos de cerrar. En 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó una “revisión amplia” de la condena al viudo. Y en febrero de 2015 Carrascosa abandonó la cárcel de Campana luego de que el TOC 6 de San Isidro le concediera el arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica.

Finalmente, en diciembre de 2016 una sala de transición del Tribunal de Casación bonaerense anuló el fallo condenatorio tras descubrir graves irregularidades en la investigación y absolvió al hombre. En este marco, la Fiscalía General de San Isidro decidió armar un equipo de fiscales para que hicieran una reinvestigación.

En mayo de 2020, el TOC 1 de San Isidro sobreseyó del encubrimiento a los hermanos del María Marta, Horacio García Belsunce y John Hurtig, y al vecino Binello, al declarar extinguida la acción penal por la prescripción de esa parte de la causa. Unos meses más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme de manera definitiva la absolución de Carrascosa en el crimen de su esposa.

Nicolás Pachelo y un terrorífico prontuario delictivo

Nicolás Pachelo tiene 45 años y es hoy el principal acusado por el asesinato de María Marta García Belsunce. Su prontuario es extenso y tiene una historia familiar directamente vinculada a la tragedia.

Sus padres, Silvia Magdalena Ryan y Roberto Pachelo, eran una renombrada familia del barrio de Villa Rosa en Pilar. En 1996, el padre de Nicolás Pachelo, que había sido uno de los fundadores del country Carmel, se suicidó. Sin embargo, siempre hubo dudas sobre su muerte. Siete años después, tras la acusación contra su hijo por el crimen de la socióloga, su madre tomó el mismo camino.

Tras la tragedia, el joven se refugió junto a su esposa Inés Dávalos y sus tres hijos en el departamento de Retiro propiedad de su familia. Desde allí fundó la empresa NICODAVA S.A. dedicada a la construcción y reparación de edificios, sin embargo, la firma nunca logró despegar.

Donde sí logro tener éxito fue en los torneos de poker, en enero de 2012 se consagró campeón del Mantra Grand Slam de Punta del Este y brindó varias entrevistas destacando su premio de 61 mil dólares.

nicolás pachelo.jpg

El éxito en la mesa de cartas no impidió que Nicolás Pachelo continuara con un raid delictivo en mansiones de zona norte que llegaría a su fin en abril de 2018 cuando fue detenido por robo agravado en el penal de Florencio Varela. En rigor, el sospechoso tenía un extenso prontuario de robos desde muy chico.

El modus operandi era casi siempre igual. De joven, Nicolás Pachelo pasaba de visita por las fastuosas casas de sus amigos, donde hablaban de la vida y comían. Terminada la velada o los días posteriores, los dueños del lugar se percataban que faltaba un juego de llaves. En general, creían que se les había perdido.

Poco después, mientras las viviendas estaban vacías, entraba y se llevaba dinero, electrodomésticos y hasta joyas. Luego de los robos, la entonces novia de Pachelo, Inés Dávalos, solía llamar a sus amigos con alguna excusa y les sacaba información de lo que sabían.

Algunos de los casos ocurrieron en el departamento de otro amigo, ubicado en Rodríguez Peña 2034; también en una casa ubicada en Scalabrini Ortiz y Libertador; y en una otra del country Martindale, en Pilar. A casi todos les había desaparecido un juego de llaves tras una visita o juntada. Los robos también se daban en el edificio donde vivía, en la avenida del Libertador.

nicolás pachelo 2.jpg Nicolás Pachelo, a juicio por el crimen de María Marta García Belsunce.

En este marco, sus amigos comenzaron a sospechar y decidieron hacerle frente. Según describe el libro “Carmel” de Pablo Duggan, lo convocaron en el bar Jon John de las Cañitas. Estaban presentes, entre otros, el hoy esposo de “Pampita” Ardohain, Roberto García Moritán, Fernando Pascual y Helio Vera. Ante las acusaciones, Nicolás Pachelo confesó que había sido él el autor de cada uno de los hechos y que tenía problemas de adicción al juego.

Los acaudalados jóvenes decidieron emprender acciones legales contra su amigo. Cuando la policía allanó su departamento en la calle Libertador encontraron cientos de llaves escondidas en diferentes lugares. En la actualidad, Pachelo está detenido. Se lo acusa de ocho nuevos robos, de los cuales cinco fueron cometidos en el country Tortugas en 2018, además del crimen de María Marta García Belsunce.

Un juicio que tardó más de dos décadas

Recién en 2017 Nicolás Pachelo y su exesposa, Inés Dávalos, fueron citados a indagatoria como sospechosos del asesinato. Para los nuevos fiscales, el móvil fue el robo. Al año siguiente, Nicolás fue detenido acusado de robar en cinco casas del country Tortugas de Pilar durante Semana Santa. El inicio del juicio fue en julio de 2022 contra Pachelo y los exvigiladores José Ortiz y Norberto Glennon, como presuntos coautores del crimen de García Belsunce.

Nicolás Pachelo Télam.jpg

En su primera declaración, dijo ante el tribunal que era “totalmente ajeno” al hecho. Un mes más tarde fue el turno de Carrascosa, quien presentó por primera vez como particular damnificado y dijo: “Hace veinte años que estoy esperando estar enfrente del asesino de mi mujer".

El juicio abrió nuevos interrogantes. A pedido de los fiscales del juicio, la Justicia de San Isidro reabrió la causa por la muerte en enero de 1996 del padre del joven, para que se investigue si fue asesinado por su propio hijo.

En su última declaración en octubre, antes de los alegatos, Nicolás Pachelo volvió a asegurar que es inocente y dijo: “Yo no maté a María Marta, yo no le robé, no fui campana ni la odiaba; soy totalmente ajeno a eso”.