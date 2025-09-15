El brutal ataque familiar que tuvo como víctimas a una mamá, a su beba de 11 meses y a un chico

Según relataron testigos, primero intentó apuñalarlo directamente en el pecho, aunque el joven logró esquivarlo. Luego, le provocó profundos cortes en el rostro y el cuello, dejándolo gravemente herido y tirado en el suelo.

La intervención inmediata de los servicios de emergencia evitó que las lesiones se convirtieran en fatales. Personal médico llegó hasta el domicilio, estabilizó al joven en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanece internado. El último parte médico indica que se encuentra fuera de peligro, aunque continuará en observación.

Violencia familiar en Bahía Blanca El episodio de violencia familiar ocurrió este domingo por la tarde en una vivienda ubicada en la esquina de Borghino y Victorica, en Bahía Blanca. (Foto: Google Maps)

Detención del agresor: operativo policial en el barrio

Mientras los vecinos daban aviso a las autoridades tras escuchar los gritos, efectivos del Comando de Patrulla y de la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca montaron un operativo cerrojo para capturar al responsable.

La búsqueda culminó poco después cuando el hombre fue localizado en la calle San José al 3500, a pocas cuadras de la escena del ataque. Intentó resistirse, pero fue reducido y trasladado de inmediato a la dependencia policial correspondiente.

La fiscalía de turno dispuso su detención preventiva y ordenó una serie de medidas urgentes, entre ellas una restricción perimetral de acercamiento a todas las víctimas.

El estado de las víctimas y la asistencia interdisciplinaria

Las tres víctimas fueron atendidas por personal médico y reciben asistencia psicológica y contención social por parte de equipos interdisciplinarios del municipio y la Justicia.

Thiago Leonel Rodríguez (19) está internado en el Hospital Penna con heridas cortantes en el rostro y el cuello; está estable y fuera de peligro.

La pareja del agresor sufrió golpes y lesiones menores; recibió el alta médica y permanece bajo custodia y seguimiento psicológico.

En paralelo, la beba de 11 meses: tuvo contusiones leves durante el forcejeo, pero se encuentra en buen estado general y bajo control pediátrico.

La Justicia dispuso custodia policial sobre el entorno familiar, para prevenir nuevas situaciones de violencia y garantizar la seguridad de las víctimas durante el avance de la causa.

Investigación judicial en marcha

La causa quedó caratulada como “lesiones agravadas por el vínculo y uso de arma”, y es investigada por la fiscalía de turno de Bahía Blanca, que instruyó las próximas diligencias en el expediente.

Los investigadores aguardan ahora los testimonios formales de las víctimas y de testigos presenciales, además de los peritajes forenses sobre el arma blanca utilizada en el ataque, con el objetivo de reconstruir de forma precisa la secuencia de hechos y determinar las responsabilidades penales del acusado.

Fuentes judiciales indicaron que la instrucción avanzará en los próximos días con la toma de declaraciones y nuevas medidas de prueba, entre ellas el análisis de lesiones, pericias psicológicas y el estudio de antecedentes del detenido.

Un barrio conmocionado por la violencia

El ataque generó una fuerte conmoción en el barrio Villa Harding Green, una zona residencial de Bahía Blanca. Vecinos que presenciaron el operativo policial relataron que escucharon gritos desesperados, pedidos de auxilio y luego vieron al joven ensangrentado en la vereda, mientras llegaban los móviles de la policía y la ambulancia.

Algunos de ellos afirmaron que ya habían notado conductas agresivas previas por parte del detenido, aunque no existían denuncias formales en su contra.

Qué viene ahora para el acusado

El hombre de 41 años permanece detenido en una dependencia policial a disposición de la fiscalía interviniente. En los próximos días será indagado formalmente por los delitos que se le imputan, y la fiscalía evaluará si solicita la prisión preventiva para que continúe preso durante el proceso.

De comprobarse la figura de “lesiones agravadas por el vínculo y por el uso de arma”, el acusado podría enfrentar penas de hasta 15 años de prisión.

La fiscalía también solicitó un informe socioambiental y psicológico del imputado, para evaluar su perfil de riesgo y determinar si pueden adoptarse medidas adicionales de seguridad para las víctimas.