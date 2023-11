El conmovedor relato del padre de Lautaro: "Les pido que recen por mi hijo"

“Estuvimos esperando la ambulancia 14 horas, eso es lo que no puedo entender tampoco. Me parece que este no es el camino, parece que estamos en una Argentina en donde todo tiene que ser con violencia, y no tiene que ser así vamos a convertirnos en cavernícolas”, sostuvo el padre de la víctima.

Diego pidió porque no haya más hechos de violencia

Además, aclaró: “Le pido a la sociedad que no lo hagan más, que no hay lógica para lastimar a una persona de esta manera, de intentar matar. El me dijo que iba a la plaza de Laferrere y eso era todo. Realmente la justicia tiene que decir que pasó porque no se como se manejan los boliches”.

“Uno tiene que estar atento de las cosas que uno hace, en mi caso soy un chofer que no me meto en problemas y me alejo de las cosas malas y eso le enseñé a mi hijo, pero a él lo dejaron tirado no puede haber tardado 14 horas una ambulancia, no puede ser así”, finalizó.

En tanto, Lautaro se mantiene internado sin acción cerebral en un clínica de Moreno.