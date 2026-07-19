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La Nena de Argentina en el MetLife: así fue la interpretación del himno de María Becerra antes de la final

La popular artista interpretó las estrofas de la canción patria en la antesala del choque ante España en Nueva Jersey, marcando el momento más importante de su carrera.

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La Nena de Argentina en el MetLife: así fue la interpretación del himno de María Becerra antes de la final

La gran definición de la Copa del Mundo en los Estados Unidos comenzó a vivirse con muchísima carga emotiva en las tribunas y en el campo de juego antes del silbazo inicial. María Becerra cantó el himno de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España, uniendo la pasión del fútbol con la escena musical de nuestro país. La popular cantante platense de música urbana María Becerra, con millones de oyentes en todas las plataformas, fue la encargada de interpretar la canción patria en el MetLife Stadium, haciendo vibrar a los miles de hinchas albicelestes apostados en Nueva Jersey.

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La designación de la vocalista se concretó para la previa de la final ante España en el Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium desde las 16. La artista nacida en Quilmes fue la voz que representó al país en la máxima cita del fútbol, ratificando la tendencia de llevar exponentes jóvenes de gran impacto popular a los eventos organizados por la FIFA. Así como en la Copa del Mundo de Qatar 2022 la encargada fue Lali Espósito, para esta ocasión volvieron a optar por una cantante joven, referente de la música urbana, destacándose en géneros como el pop urbano, reguetón y R&B latino con millones de oyentes en todas las plataformas.

La propia intérprete no ocultó su conmoción por el llamado y reveló detalles de cómo se gestó su participación tras el pedido expreso del plantel liderado por Lionel Messi. Becerra, en la previa de su presentación, se refirió a esta oportunidad única que le tocó: "Los chicos querían que yo cantara el himno. Nos hablaron de parte de la FIFA, se contactaron con mi manager. Es lo más importante que me pasó en mi carrera", valoró visiblemente emocionada.

Cómo se filtró la presencia de María Becerra en la final del Mundial 2026

La confirmación de su viaje a los Estados Unidos se dio tras una serie de llamativos movimientos en su agenda de conciertos y sugestivas publicaciones en redes sociales.

El misterio que rodeaba la ceremonia previa comenzó a develarse debido a cuestiones de logística internacional. Las especulaciones sobre su presencia comenzaron a crecer cuando la Nena de Argentina adelantó un par de horas "por motivos de agenda" un show que tenía previsto dar paradójicamente en España, en el Festival Bigsound de Pontevedra. Una vez que se bajó del escenario europeo, la artista terminó de confirmar los rumores de forma digital: una vez finalizado el show, posteó una foto en el avión, con la pelota de la Copa del Mundo, la camiseta albiceleste con la 10 de Messi y el mensaje "yendo" con destino a Nueva York, preparándose para su desembarco en el MetLife.

Cuánto tiempo durará el primer show de medio tiempo en una final de Mundial

El período de descanso entre las dos mitades del partido sufrirá alteraciones reglamentarias debido a una histórica puesta en escena musical.

Los condimentos artísticos de la gran definición del torneo norteamericano continuarán manifestándose una vez que concluyan los primeros 45 minutos de juego. Por primera vez en la historia, la FIFA llevará a cabo un Show de medio tiempo cuando los jugadores se marchen a los vestuarios para el entretiempo y del mismo participarán las estrellas de la música Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, sumado a que Chris Martin formará parte de la organización.

Este megaevento tecnológico y musical modificará las costumbres cronométricas arraigadas en las competencias de la FIFA. A raíz de esto, los 15 minutos históricos de entretiempo se verán afectados y, más allá de que la FIFA no lo hizo oficial, se espera que el entretiempo dure entre 25 y 30 minutos, teniendo en cuenta que el reglamento contempla que el Show de medio tiempo por sí solo se prolongará por 11 minutos de transmisión neta.

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