El desesperado pedido de ayuda de un joven que llamó al 911 al ver que su mamá se ahogaba

“Mi mamá está ahogada, no traga y no puede hablar”. Así comienza el relato un joven de 23 años ante un llamado a la línea de emergencias 911 de la ciudad de Córdoba, que se vio obligado a pedir ayuda de inmediato al ver a su madre, de 63 años, quien se había ahogado con un trozo de carne y no podía respirar.