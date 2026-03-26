Luis Caputo defendió el rumbo económico y advirtió que la recuperación no será igual para todos.

El ministro mencionó el caso de Fate y su titular Javier Madanes Quintanilla como ejemplo de empresarios que, según su visión, no se adaptaron al nuevo escenario económico. En contrapartida, destacó el desempeño de Lumilagro, al señalar que logró ventas récord, crecimiento en exportaciones y mejoras en precios y calidad de sus productos.

Datos oficiales: actividad económica y consumo

El ministro defendió los resultados del Gobierno y aseguró que hay indicadores positivos en distintos sectores. Entre ellos, mencionó:

Crecimiento de la actividad económica en enero

Aumento de las exportaciones

Mejora en el consumo

Además, planteó que el impacto del nuevo modelo no será uniforme: “A algunos sectores les llevará más tiempo adaptarse que a otros”.

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La actividad económica creció 1,9% interanual en enero de 2026 y 0,4% con respecto a diciembre https://t.co/vWTsX4rIr2 pic.twitter.com/NgEE0Gfcsl — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 26, 2026

Críticas al periodismo y debate por la situación económica

En otro tramo de la entrevista, Caputo cuestionó la cobertura mediática sobre la economía y rechazó la idea de que el país atraviesa una “mega recesión”.

Según el ministro, algunos análisis se enfocan en sectores puntuales con caídas para generalizar una visión negativa del conjunto de la economía. “Los datos son la verdad y la única forma de dirimir el sesgo”, afirmó, y agregó que ese tipo de enfoques “termina afectando la credibilidad”.