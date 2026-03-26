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Luis Caputo defendió el rumbo económico y advirtió que la recuperación no será igual para todos

El ministro de Economía se respaldó en el dato de actividad que publicó el INDEC y también lanzó críticas al periodismo. “Estamos en récord de consumo”, indicó el titular del Palacio de Hacienda.

Luis Caputo defendió el rumbo económico y advirtió que la recuperación no será igual para todos.

Luis Caputo defendió el rumbo económico y advirtió que la recuperación no será igual para todos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a respaldar el programa económico del Gobierno tras conocerse el crecimiento de la actividad en enero y volvió a cuestionar con dureza al kirchnerismo, al asegurar que su modelo “iba en contra de la gente”. El titular del Palacio de Hacienda además agregó: “Estamos en récord de consumo”.

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El funcionario se expresó durante una entrevista en el streaming Carajo, donde analizó los últimos datos económicos y defendió las políticas impulsadas por la actual gestión. “La economía no es para todos igual. Para algunos va a llevar tiempo y otros ya lo perciben hoy”, afirmó el ministro de Economía durante la entrevista, en la que remarcó que el país atraviesa un cambio de modelo.

Además, Caputo sostuvo que la economía argentina está atravesando una transición hacia un esquema más competitivo y abierto. “Hoy vamos a un modelo con bienes de mejor calidad, mayor variedad y mejores precios”, aseguró, y agregó que la adaptación dependerá de cada actor económico: “Habrá algunos que se adapten más rápido y otros que no”.

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Estamos pasando de un modelo que no era ni pro-empresa ni pro-mercado, sino pro-empresario y proteccionista”, afirmó. En ese sentido, apuntó contra el kirchnerismo y aseguró que ese sistema “obligaba a la gente a pagar productos mucho más caros para beneficiar a unos pocos”.

El ministro mencionó el caso de Fate y su titular Javier Madanes Quintanilla como ejemplo de empresarios que, según su visión, no se adaptaron al nuevo escenario económico. En contrapartida, destacó el desempeño de Lumilagro, al señalar que logró ventas récord, crecimiento en exportaciones y mejoras en precios y calidad de sus productos.

Datos oficiales: actividad económica y consumo

El ministro defendió los resultados del Gobierno y aseguró que hay indicadores positivos en distintos sectores. Entre ellos, mencionó:

  • Crecimiento de la actividad económica en enero
  • Aumento de las exportaciones
  • Mejora en el consumo

Además, planteó que el impacto del nuevo modelo no será uniforme: “A algunos sectores les llevará más tiempo adaptarse que a otros”.

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Críticas al periodismo y debate por la situación económica

En otro tramo de la entrevista, Caputo cuestionó la cobertura mediática sobre la economía y rechazó la idea de que el país atraviesa una “mega recesión”.

Según el ministro, algunos análisis se enfocan en sectores puntuales con caídas para generalizar una visión negativa del conjunto de la economía. “Los datos son la verdad y la única forma de dirimir el sesgo”, afirmó, y agregó que ese tipo de enfoques “termina afectando la credibilidad”.

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