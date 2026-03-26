Explosión en Merlo: el dueño del depósito se negó a declarar y seguirá detenido mientras avanza la investigación

Según el parte oficial, el siniestro dejó cuatro personas heridas. Fueron identificadas como Diego Hernán Robledo (41), Víctor Hugo Tuller (47) y Raúl Oscar Cros (48), quienes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado y permanecen internados en terapia intensiva con estado reservado.

el-incendio-provoco-una-explosion-que-hizo-volar-garrafas-por-el-aire-foto-captura-de-video-373CPVRKABATBIKNT62VA6JQRY El incendio provocó una explosión que hizo volar garrafas por el aire.

El caso más delicado es el de Thiago Vera, de 18 años, quien resultó gravemente herido tras el impacto de una garrafa en la cabeza. El joven fue sometido a una craniectomía descompresiva y evacuación de hematomas, y continúa en estado crítico bajo estricta observación médica.

La hipótesis sobre el origen del incendio

De acuerdo a las primeras versiones, el fuego se habría iniciado cuando se conectó una pava eléctrica en el lugar, en combinación con una posible fuga de gas de una garrafa.

Uno de los heridos, Tuller, relató que la explosión se produjo de forma repentina y le causó quemaduras severas en el rostro, cuello y manos.

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Cadena de oración por el joven herido

Mientras Thiago Vera permanece internado, familiares y amigos iniciaron una cadena de oración en redes sociales para pedir por su recuperación. “Prendan una velita por la vida de mi primo, está muy mal”, fue uno de los mensajes difundidos, junto a múltiples muestras de apoyo.

El caso generó conmoción en la zona y mantiene en vilo a los vecinos, mientras la Justicia intenta determinar responsabilidades en un hecho que pudo haber terminado en una tragedia aún mayor.