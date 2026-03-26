Explosión en Merlo: el dueño del depósito se negó a declarar y seguirá detenido mientras avanza la investigación
Oscar Adrián Benítez fue imputado por el delito de incendio agravado por peligro de muerte con dolo eventual. El lugar no tenía habilitación.
El dueño del depósito se negó a declarar y seguirá detenido mientras avanza la investigación.
El dueño del depósito de garrafas que explotó en Mariano Acosta, partido de Merlo, se negó a declarar ante la Justicia y continuará detenido mientras avanzan las pericias. La investigación busca determinar las causas del siniestro que dejó varios heridos, uno de ellos en estado crítico.
Se trata de Oscar Adrián Benítez, de 48 años, quien fue imputado por el delito de “incendio agravado por peligro de muerte de alguna persona, con dolo eventual”. La causa está a cargo del fiscal Fernando Cappello, de la UFI N°2 de Morón.
El imputado decidió no prestar declaración indagatoria y permanecerá detenido mientras se realizan las pericias clave para reconstruir cómo se produjo la explosión. El hecho ocurrió poco antes de las 7 de la mañana en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron a varios trabajadores con quemaduras, siendo asistidos por vecinos que acudieron de inmediato tras la explosión. Todos fueron trasladados de urgencia a centros de salud.
Según el parte oficial, el siniestro dejó cuatro personas heridas. Fueron identificadas como Diego Hernán Robledo (41), Víctor Hugo Tuller (47) y Raúl Oscar Cros (48), quienes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado y permanecen internados en terapia intensiva con estado reservado.
El caso más delicado es el de Thiago Vera, de 18 años, quien resultó gravemente herido tras el impacto de una garrafa en la cabeza. El joven fue sometido a una craniectomía descompresiva y evacuación de hematomas, y continúa en estado crítico bajo estricta observación médica.
La hipótesis sobre el origen del incendio
De acuerdo a las primeras versiones, el fuego se habría iniciado cuando se conectó una pava eléctrica en el lugar, en combinación con una posible fuga de gas de una garrafa.
Uno de los heridos, Tuller, relató que la explosión se produjo de forma repentina y le causó quemaduras severas en el rostro, cuello y manos.
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Cadena de oración por el joven herido
Mientras Thiago Vera permanece internado, familiares y amigos iniciaron una cadena de oración en redes sociales para pedir por su recuperación. “Prendan una velita por la vida de mi primo, está muy mal”, fue uno de los mensajes difundidos, junto a múltiples muestras de apoyo.
El caso generó conmoción en la zona y mantiene en vilo a los vecinos, mientras la Justicia intenta determinar responsabilidades en un hecho que pudo haber terminado en una tragedia aún mayor.