Por qué Lucas Pertossi tendría una participación secundaria en el crimen de Fernando Báez Sosa

La defensa y el planteo ante la Corte

La situación judicial volvió a cobrar relevancia luego de que su nuevo abogado, Ignacio Nolfi, presentara un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar la nulidad de la sentencia. El planteo sostiene que durante el proceso no se garantizó adecuadamente el derecho de defensa, ya que el anterior letrado, Hugo Tomei, representó a todos los imputados con una estrategia conjunta.

En un escrito, el defensor Ignacio Nolfi una señaló que hubo una “indefensión manifiesta” con su anterior abogado, Hugo Tomei, al compartir representación con otros acusados que recibieron prisión perpetua.

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Para el letrado, esa situación impidió que existiera una estrategia diferenciada que reflejara que el rol atribuido a Pertossi en el ataque habría sido distinto al de quienes propinaron los golpes fatales.

Nolfi describió el rol de Pertossi como “secundario y periférico”. Afirmó que su intervención se habría limitado, en un primer momento, a filmar parte de lo ocurrido, lo que consideró incompatible con un “plan homicida”, y, además, a protagonizar un altercado menor con un tercero ajeno a la víctima.

Por qué sostienen que su responsabilidad fue distinta

El argumento central de la defensa se basa en que su participación no habría estado dirigida contra la víctima. Según los testimonios incorporados al juicio, a Pertossi no se lo ubicó propinando los golpes contra Báez Sosa, sino en una agresión paralela contra uno de sus amigos, Tomás D’Alessandro.

De acuerdo con esa reconstrucción, Pertossi habría dado patadas o golpes en medio de un forcejeo mientras D’Alessandro intervenía en otra pelea con integrantes del grupo. La defensa sostiene que esa conducta no estuvo dirigida a impedir que auxiliaran a la víctima, sino que se produjo en un altercado distinto, lo que, a su entender, marcaría una diferencia en el grado de participación respecto de quienes atacaron directamente a Báez Sosa.

El letrado también señaló que la intervención de su defendido habría consistido principalmente en filmar parte de lo ocurrido y en protagonizar ese altercado menor con un tercero. Además, sostuvo que existió una “desvinculación temporal y espacial”, ya que, según su interpretación de las cámaras de seguridad, Pertossi se habría retirado del lugar antes de que finalizara la agresión.

Sin embargo, la condena lo consideró coautor del homicidio bajo la figura del ataque grupal, que no exige identificar quién dio el golpe fatal sino acreditar la participación conjunta en la agresión. La defensa insiste en que esa interpretación no contempló adecuadamente las diferencias entre las conductas de los acusados y que su intervención, por ser marginal, debería haber tenido una calificación distinta.

Las condenas en el caso

Por el crimen, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente agravado por alevosía y por la participación de dos o más personas.

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En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios.

La defensa de Pertossi sostiene que esa diferencia en la calificación confirma que su rol fue menor y que no estuvo entre quienes ejecutaron la agresión principal, por lo que insiste en que su responsabilidad debe analizarse de manera individual.