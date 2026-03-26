Asesinaron a un policía federal en Lanús: motochorros lo atacaron a tiros para robarle la moto

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La causa quedó en manos de la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense y peritos de la Policía Científica.

Además, la Superintendencia Federal de Investigaciones desplegó equipos especializados, incluyendo personal de Homicidios, Robo Organizado y Automotor, para colaborar en la investigación. Por estas horas, los sospechosos permanecen prófugos y los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del crimen.

Embed Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo.



Fue atacado a tiros por delincuentes en moto.



Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento.



Los responsables van a ser identificados y puestos a… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 26, 2026

El mensaje oficial tras el crimen

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, expresó su pesar por el hecho y aseguró que se trabaja para identificar a los responsables. “Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”, sostuvo.

Quién era la víctima

Ceballos era oriundo de Alejandro Korn y padre de una niña de 10 años. Su muerte generó conmoción en la fuerza y volvió a poner el foco en la violencia de los robos cometidos por motochorros en el conurbano bonaerense.