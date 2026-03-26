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Asesinaron a un policía federal en Lanús: motochorros lo atacaron a tiros para robarle la moto

La víctima fue abordada por cuatro delincuentes que permanecen prófugos. El efectivo tenía 34 años y estaba con su pareja al momento del hecho.

Asesinaron a un policía federal en Lanús: motochorros lo atacaron a tiros para robarle la moto

Asesinaron a un policía federal en Lanús: motochorros lo atacaron a tiros para robarle la moto

Un agente de la Policía Federal Argentina fue asesinado este jueves en Lanús durante un violento intento de robo. Cuatro motochorros armados lo abordaron frente a un supermercado y le dispararon para quitarle la moto.

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El hecho se registró sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Lanús Oeste y Gerli. La víctima fue identificada como Matías Nahuel Ceballos, de 34 años, cabo de la División Talleres de la PFA.

Al momento del ataque, se encontraba junto a su pareja. Según las primeras reconstrucciones, los delincuentes se movilizaban en dos motos y en cuestión de segundos lo rodearon y abrieron fuego para concretar el asalto.

El policía recibió al menos dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pierna, luego, tras herirlo, los atacantes le robaron la moto y escaparon. Ceballos fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico. Minutos después, los médicos confirmaron su muerte.

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La causa quedó en manos de la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense y peritos de la Policía Científica.

Además, la Superintendencia Federal de Investigaciones desplegó equipos especializados, incluyendo personal de Homicidios, Robo Organizado y Automotor, para colaborar en la investigación. Por estas horas, los sospechosos permanecen prófugos y los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del crimen.

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El mensaje oficial tras el crimen

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, expresó su pesar por el hecho y aseguró que se trabaja para identificar a los responsables. “Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”, sostuvo.

Quién era la víctima

Ceballos era oriundo de Alejandro Korn y padre de una niña de 10 años. Su muerte generó conmoción en la fuerza y volvió a poner el foco en la violencia de los robos cometidos por motochorros en el conurbano bonaerense.

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