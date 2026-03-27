Gran Hermano: Jenny Mavinga vio el video de Carmiña discriminándola y la liquidó en vivo

Luego profundizó su mirada sobre lo ocurrido y apuntó directamente contra la actitud de su excompañera: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

En esa misma línea, dejó en claro que no guarda resentimientos: “Yo no tenía nada contra ella”, afirmó. Y cerró con una frase que resonó con fuerza tanto dentro como fuera del estudio: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.

Embed



¿Un nuevo episodio de discriminación dentro de la casa de Gran Hermano?

En DDM (América TV) expusieron un nuevo episodio de discriminación dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). “Esto sucedió hace instantes”, lanzó Mariana Fabbiani, visiblemente indignada, al abrir el programa.

Luego, Guido Záffora dio detalles del hecho y vinculó la situación con antecedentes recientes: “Con el antecedente de Carmiña y Mavinga, acaba de suceder un nuevo caso de discriminación hacia la gente, no lo digo yo, lo dice una de las participantes hacia la gente ‘de color marrón’”.

Sobre el momento puntual, explicó: “Le pregunta La Maciel a Nazareno, que está desfilando: ‘¿Qué harías si te aparece una persona de color marrón en la calle?’. Nazareno responde: ‘Cruzo’”.

En el video que mostraron al aire, la situación fue escalando. Ante la insistencia de su compañera — “Ves a una persona de color marrón, ¿qué hacés?” —, el participante contestó: “Corro”. Y luego agregó: “Me quejo, que se vayan”. La escena terminó con la aprobación de otros jugadores: “¡Perfecto! ¡Aprobado!”, celebraron Manuel y Yipio.

En medio del debate, Martín Candalaft aportó contexto sobre el término utilizado: “El término ‘marrón’ es utilizado actualmente en redes sociales y por jóvenes como reemplazo de la palabra ‘negro’”. En la misma línea, Franco Torchia sumó: “Hay un colectivo importantísimo en la Argentina y en buena parte del mundo que es identidad marrón… que precisamente viene bregando por un tipo de racismo especial”.

Tras ver el material, Fabbiani fue tajante con su análisis : “La verdad, espantoso. Entiendo que quiso hacer una ironía… Es discriminatorio hacia las modelos, o sea, es una doble discriminación”. Y cerró con una fuerte reflexión: “No sé si es el tiempo o el encierro, pero se van estupidizando”.