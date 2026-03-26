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La tajante reacción de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por Ian Lucas: "No..."

Evangelina Anderson no anduvo con demasiadas vueltas cuando fue consultada por Ian Lucas y dejó en claro su postura acerca de cómo está la relación.

26 mar 2026, 23:37
La tajante reacción de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por Ian Lucas: No...
La tajante reacción de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por Ian Lucas: No...

La tajante reacción de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por Ian Lucas: "No..."

Evangelina Anderson decidió no presentarse en Cortá por Lozano (Telefe) el mismo día en que Ian Lucas estuvo como invitado, una situación que no pasó desapercibida. Con el correr de las horas, la propia modelo explicó que su ausencia respondió a una sugerencia de la producción, decisión que aceptó sin generar tensiones ni conflictos.

El tema rápidamente llegó a LAM (América TV), donde Ángel de Brito y las panelistas pusieron el foco en lo ocurrido y cuestionaron cómo se manejó la situación. A partir de ese debate, Anderson reconoció que la repercusión le hizo replantearse lo sucedido: "Cuando los escuché caí en la realidad y me dolió un poco, pero no hago problemas".

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En paralelo, la modelo también se refirió a su presente laboral dentro del canal de las pelotitas, donde dejó entrever que está en un momento de análisis: "Tengo otras propuestas, entre ellas de streaming, y estoy viendo lo que más me gusta en este momento". En ese contexto, Pilar Smith aportó que, por ahora, desde el canal cuentan con ella, aunque su continuidad se iría definiendo día a día.

Por último, Anderson fue contundente al marcar distancia respecto a Lucas y cerrar cualquier especulación sobre el tema: "No tengo relación, no quiero hablar más de él y no quiero que le pregunten por mí". Según explicó, su postura también responde a una decisión de respeto hacia el presente del influencer tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), evitando que su nombre vuelva a cruzarse en ese contexto.

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Por qué Ian Lucas hizo el comunicado contra Evangelina Anderson

Ian Lucas volvió a hablar del vínculo que en su momento generó polémica con Evangelina Anderson tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). Aunque el tema ya no tiene la misma intensidad mediática, sus recientes declaraciones reavivaron el interés y dejaron en claro que todavía hay aspectos que no habían sido del todo explicitados.

Su paso por SQP (América TV) mostró una faceta más relajada del influencer, que se animó a contestar todo en un intercambio directo con Yanina Latorre. Sin esquivar preguntas, repasó lo ocurrido con una mirada más madura, reconociendo que fue una etapa intensa que le dejó varias enseñanzas.

"Siempre respeté la situación de ella: estaba en un divorcio. Conocí a sus tres hijos. Siento que debe tener sus motivos. Nunca subí ni conté nada. Nunca quise el blanqueo, nunca fuimos novios; solo pedí no quedar como un gil", confesó.

En ese contexto, también explicó qué lo llevó a publicar el comunicado que en su momento generó tanto revuelo, especialmente por el contraste con su perfil habitualmente bajo: "Me fui a México y estaba trabajando. Vi que me nombraban en programas y dije: 'Che, parece que no terminó'. Es feo cuando escuchan una versión, y por eso el comunicado".

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