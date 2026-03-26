La tajante reacción de Evangelina Anderson cuando le preguntaron por Ian Lucas: "No..."

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Por qué Ian Lucas hizo el comunicado contra Evangelina Anderson

Ian Lucas volvió a hablar del vínculo que en su momento generó polémica con Evangelina Anderson tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). Aunque el tema ya no tiene la misma intensidad mediática, sus recientes declaraciones reavivaron el interés y dejaron en claro que todavía hay aspectos que no habían sido del todo explicitados.

Su paso por SQP (América TV) mostró una faceta más relajada del influencer, que se animó a contestar todo en un intercambio directo con Yanina Latorre. Sin esquivar preguntas, repasó lo ocurrido con una mirada más madura, reconociendo que fue una etapa intensa que le dejó varias enseñanzas.

"Siempre respeté la situación de ella: estaba en un divorcio. Conocí a sus tres hijos. Siento que debe tener sus motivos. Nunca subí ni conté nada. Nunca quise el blanqueo, nunca fuimos novios; solo pedí no quedar como un gil", confesó.

En ese contexto, también explicó qué lo llevó a publicar el comunicado que en su momento generó tanto revuelo, especialmente por el contraste con su perfil habitualmente bajo: "Me fui a México y estaba trabajando. Vi que me nombraban en programas y dije: 'Che, parece que no terminó'. Es feo cuando escuchan una versión, y por eso el comunicado".