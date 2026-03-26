Ángel de Brito anunció quién será la conductora de Popstars y Pilar Smith la liquidó

Sin embargo, no todos coincidieron con la postura de la ex Telefe. Varios de sus compañeros salieron a marcar una mirada diferente y se mostraron abiertos a la posibilidad de ver a la joven al frente del formato, apostando a una renovación en la pantalla televisiva.

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Cuándo vuelve Popstars

Telefe confirmó el regreso de Popstars, el emblemático reality musical que supo dejar huella en la televisión local a comienzos de los 2000, cuando se emitía por Canal 9 (en aquel entonces, Azul Televisión).

El formato, que impulsó fenómenos como Bandana y Mambrú, volverá a la pantalla dentro de muy poco y ya genera una fuerte expectativa entre quienes crecieron con el programa y también en nuevas audiencias.

En su momento, Popstars representó un antes y un después en la TV argentina: combinó talento, convivencia y emoción en un mismo espacio, convirtiéndose en uno de los primeros realities musicales de gran impacto en el país. Su propuesta no solo buscaba formar artistas, sino también contar historias y conectar con el público desde lo humano.

Ahora, tras años de ausencia, el ciclo se prepara para una nueva etapa en la pantalla de Telefe, con una impronta renovada y adaptada a los tiempos actuales. La apuesta será volver a descubrir voces, construir nuevas figuras y recuperar esa mística que lo convirtió en un clásico, apelando tanto a la nostalgia como a la emoción de una generación que vuelve a soñar frente a la televisión.