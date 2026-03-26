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Ángel de Brito anunció quién será la conductora de Popstars y Pilar Smith la liquidó

Ángel de Brito dio a conocer el nombre de la conductora de la nueva temporada del reality Popstars en LAM y provocó el enojo de Pilar Smith. Mirá el momento.

26 mar 2026, 22:20
Ángel de Brito anunció quién será la conductora de Popstars y Pilar Smith la liquidó
Ángel de Brito anunció quién será la conductora de Popstars y Pilar Smith la liquidó

Ángel de Brito anunció quién será la conductora de Popstars y Pilar Smith la liquidó

Ángel de Brito sorprendió al revelar quién sería la figura elegida para ponerse al frente de la nueva temporada de Popstars (Telefe), el reality musical que prepara su regreso a la Argentina después de 25 años. La primicia la dio en LAM (América TV), donde generó el enojo inmediato de Pilar Smith.

Aunque en la danza de nombres habían sonado figuras fuertes como Nico Occhiato e Ian Lucas, el conductor del ciclo de espectáculos se despegó de esas versiones que venían circulando y sorprendió en el tradicional enigmático al señalar a Julieta Poggio como la elegida para la conducción. "Es el otro nombre que le gusta a Gustavo Yankelevich", dijo De Brito.

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Sin embargo, lo que en un principio parecía un simple anuncio televisivo terminó escalando en vivo. La revelación de generó una reacción inmediata de Pilar, quien no dudó en expresar su desacuerdo y dejó un descargo cargado de críticas sobre por qué considera que no sería la opción más adecuada para ponerse al frente del ciclo.

"Va a tener que hacer un tema con la voz. Tiene que ir al foniatra. Es divina, me encanta. Vi Popstars y siempre van relatando para hablar de cada participante", lanzó sus motivos Pilar.

Sin embargo, no todos coincidieron con la postura de la ex Telefe. Varios de sus compañeros salieron a marcar una mirada diferente y se mostraron abiertos a la posibilidad de ver a la joven al frente del formato, apostando a una renovación en la pantalla televisiva.

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Cuándo vuelve Popstars

Telefe confirmó el regreso de Popstars, el emblemático reality musical que supo dejar huella en la televisión local a comienzos de los 2000, cuando se emitía por Canal 9 (en aquel entonces, Azul Televisión).

El formato, que impulsó fenómenos como Bandana y Mambrú, volverá a la pantalla dentro de muy poco y ya genera una fuerte expectativa entre quienes crecieron con el programa y también en nuevas audiencias.

En su momento, Popstars representó un antes y un después en la TV argentina: combinó talento, convivencia y emoción en un mismo espacio, convirtiéndose en uno de los primeros realities musicales de gran impacto en el país. Su propuesta no solo buscaba formar artistas, sino también contar historias y conectar con el público desde lo humano.

Ahora, tras años de ausencia, el ciclo se prepara para una nueva etapa en la pantalla de Telefe, con una impronta renovada y adaptada a los tiempos actuales. La apuesta será volver a descubrir voces, construir nuevas figuras y recuperar esa mística que lo convirtió en un clásico, apelando tanto a la nostalgia como a la emoción de una generación que vuelve a soñar frente a la televisión.

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