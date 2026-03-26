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¡DESOPILANTE!

Brian Sarmiento salió del baño corriendo para contestar el teléfono en Gran Hermano y se le vio todo

Una consigna clave dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada terminó desatando un momento tan inesperado como viral que sorprendió a todos y ya da que hablar.

26 mar 2026, 23:08
Brian Sarmiento salió del baño corriendo para contestar el teléfono en Gran Hermano y se le vio todo
Brian Sarmiento salió del baño corriendo para contestar el teléfono en Gran Hermano y se le vio todo

Brian Sarmiento salió del baño corriendo para contestar el teléfono en Gran Hermano y se le vio todo

Una escena tan inesperada como desopilante se vivió, este jueves, en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), cuando una consigna terminó derivando en un momento que ya circula como meme en redes. Todo comenzó cuando Santiago del Moro anunció que sonaría el famoso “teléfono dorado”, con una misión clave para el juego.

La regla era clara: quien atendiera debía elegir a diez compañeros que quedarían automáticamente fuera de la fiesta del sábado, un evento muy esperado dentro de la casa por la promesa de alcohol, música y comida.

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La tensión creció entre los participantes, que sabían que atender ese llamado implicaba tomar una decisión que podía generar conflictos internos. Sin embargo, había un detalle no menor que del Moro no les comunicó a los “hermanitos”: quien atendiera el teléfono también quedaría afuera de la fiesta.

Pero lo que nadie imaginó fue la forma en que se desarrollaría la escena. Cuando finalmente sonó el teléfono, Brian Sarmiento, que se encontraba en el baño, salió literalmente eyectado del inodoro, con los pantalones bajos, en un intento desesperado por llegar antes que el resto.

La situación, tan insólita como espontánea, desató risas dentro y fuera de la casa, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más virales de la edición.

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Quiénes son los jugadores a los que Brian Sarmiento les impidió ir a la fiesta del próximo sábado

Los participantes que quedaron automáticamente fuera de la fiesta del sábado por decisión de Brian Sarmiento fueron: La Maciel, Yipio, Nazareno Pompei, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Manuel Ibero, Juanicar, Andrea del Boca, Franco Poggio y Pincoya.

Minutos después, llegó el giro inesperado que nadie dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada tenía en cuenta. Santi del Moro tomó la palabra y reveló la letra chica de la consigna: “Quien atienda el teléfono después se enterará que tampoco podrá asistir. Brian… ¡tampoco vas a la fiesta!”, lanzó en vivo.

La reacción fue inmediata. Brian Sarmiento y el resto de los “hermanitos” no pudieron contener la risa ante la situación, que terminó de coronar una de las escenas más insólitas y comentadas de la edición.

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