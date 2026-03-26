Brian Sarmiento salió del baño corriendo para contestar el teléfono en Gran Hermano y se le vio todo

La situación, tan insólita como espontánea, desató risas dentro y fuera de la casa, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más virales de la edición.

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Quiénes son los jugadores a los que Brian Sarmiento les impidió ir a la fiesta del próximo sábado

Los participantes que quedaron automáticamente fuera de la fiesta del sábado por decisión de Brian Sarmiento fueron: La Maciel, Yipio, Nazareno Pompei, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Manuel Ibero, Juanicar, Andrea del Boca, Franco Poggio y Pincoya.

Minutos después, llegó el giro inesperado que nadie dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada tenía en cuenta. Santi del Moro tomó la palabra y reveló la letra chica de la consigna: “Quien atienda el teléfono después se enterará que tampoco podrá asistir. Brian… ¡tampoco vas a la fiesta!”, lanzó en vivo.

La reacción fue inmediata. Brian Sarmiento y el resto de los “hermanitos” no pudieron contener la risa ante la situación, que terminó de coronar una de las escenas más insólitas y comentadas de la edición.