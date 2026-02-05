En vivo Radio La Red
Policiales
Vehículos
Accidente
ACCIDENTE

Estaban parados junto a su vehículo, fueron embestidos y solo uno logró sobrevivir

El impacto ocurrió en Isidro Casanova cuando un Peugeot 208 fuera de control atropelló a un matrimonio que estaba junto a su auto. El conductor, de 18 años, quedó imputado.

Estaban parados junto a su vehículo, fueron embestidos y solo uno logró sobrevivir
Leé también Con una máscara de IT y a los culatazos: violento robo a un matrimonio

La víctima fatal fue identificada como Edwin Edgar Huaranca, quien fue embestido por un Peugeot 208 negro conducido por un joven de 18 años. El impacto ocurrió cerca de las 19 en el cruce de las calles Anatole France y Danubio, frente a un local de aberturas.



De acuerdo a las primeras reconstrucciones, Huaranca había estacionado su auto junto al comercio y descendió del vehículo para abrir el baúl. A su lado se encontraba su esposa, de espaldas a la calle. En ese momento, el Peugeot apareció a alta velocidad y sin control, y los impactó de costado.

Como consecuencia del choque, Huaranca quedó aplastado contra su propio rodado, mientras que su pareja fue desplazada hacia una camioneta utilitaria blanca y terminó cayendo sobre la vereda. Además, un hombre que se encontraba dentro de otro vehículo también sufrió lesiones leves.

Personal de la Policía Bonaerense acudió al lugar tras un llamado al 911 y constató que las tres personas involucradas estaban heridas. Las víctimas fueron trasladadas en ambulancia al hospital Paroissien, donde Huaranca ingresó con graves lesiones y falleció pese a los esfuerzos médicos. Su esposa se encuentra fuera de peligro y el otro damnificado, también de 37 años, recibió el alta médica tras presentar heridas superficiales.

El estado de la causa policial

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Sogno, titular de la UFI N° 6 departamental, quien en un primer momento imputó al conductor por lesiones culposas. Tras confirmarse la muerte de Huaranca, la carátula fue modificada a homicidio culposo.

El conductor del Peugeot fue identificado como T.G.M., de 18 años. La fiscalía ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación, entre ellas la toma de testimonios, el secuestro de los vehículos involucrados, la inspección del lugar del hecho y la solicitud de las historias clínicas de las personas heridas.

Una cámara de seguridad de la cuadra registró el momento del impacto. En las imágenes se observa a Huaranca junto a su esposa en la parte trasera del auto, segundos antes de que el Peugeot los embista de manera violenta.

Norma, esposa de la víctima, relató que presenció todo lo ocurrido y que se encontraba junto a sus hijas al momento del accidente. “Fuimos a retirar unas cosas mi pareja, mis hijas y yo a la casa de un amigo”, contó.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que el joven conductor perdió el control del vehículo y establecer eventuales responsabilidades penales.

