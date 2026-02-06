A24.com

Vicky Xipolitakis se defendió tras los dichos de Nico Peralta y Mica Viciconte: "No me gusta calentar sillas"

En medio de un clima de tensión dentro del equipo de Ariel en su Salsa, Vicky Xipolitakis salió a responderles a Mica Viciconte y Nico Peralta, quienes habían señalado que su llegada al ciclo resultó demasiado avasallante e invasiva.

6 feb 2026, 19:32
Vicky Xipolitakis se defendió tras los dichos de Nico Peralta y Mica Viciconte: "No me gusta calentar sillas"

La reciente llegada de Vicky Xipolitakis a Ariel en su Salsa (Telefe) generó una fuerte interna con sus compañeros, Mica Viciconte y Nico Peralta, quienes parece que poco les agradó la idea de que llegara.

En relación al panelista, quien dejó el programa al momento que ella ingresó, Vicky contó en A la Tarde (América TV) que decidió comunicarse directamente con él para despejar cualquier malentendido: "Lo llamé, le conté lo que me ofrecieron y que yo no tengo nada que ver", relató. Además, destacó que durante esa charla aprovechó para elogiarlo tanto en lo personal como en lo profesional, y aseguró que del otro lado recibió un agradecimiento.

Sobre su manera de encarar el trabajo, la panelista fue contundente. "Pongo lo mejor y me pongo la camiseta. Lo único que quiero es laburar. No me gusta calentar sillas, me gusta ganarme el sueldo y sumar a un equipo formado con el cual nos estamos conociendo", expresó, dejando en claro que su intención es integrarse y aportar desde su lugar, sin desplazar a nadie.

También se refirió a los comentarios de Peralta sobre la estructura del programa y sostuvo que el ciclo admite cambios y variantes: " El formato es flexible, se pueden hacer juegos, tribuna, móviles … Yo quiero estar para sumar y poner lo mejor de mí. Amo trabajar y estoy bendecida de que piensen siempre en mí".

"Cuando me dan el lugar, el espacio y Ariel lo permite", aclaró, y volvió a remarcar que Ariel Rodríguez Palacios le transmitió tranquilidad para mostrarse tal cual es.

"Se ajustan cosas, pero la producción está muy contenta y me dijeron: ‘Te queremos para... eternamente’, cerró, reafirmando que, pese a la polémica inicial, su continuidad en el ciclo se da en un clima de confianza.

A quién habría intentado conquistr Vicky Xipolitakis

La reconfiguración del panel de Ariel en su Salsa (Telefe) se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días. La incorporación de Vicky Xipolitakis no pasó inadvertida y, según trascendió, habría generado incomodidad entre algunos integrantes del equipo, especialmente entre quienes ya no forman parte del ciclo y quienes continúan al aire.

En SQP (América TV), Martín Salwe aportó detalles sobre el clima que se estaría viviendo puertas adentro. De acuerdo con su versión, la llegada de la mediática habría alterado la dinámica habitual del programa, a partir de ciertos pedidos y modos de manejo que no estaban previstos por la producción.

“Mica Viciconte es sencilla: llega, no pide nada, la peinan y sale al aire. Vicky Xipolitakis, en cambio, llega una hora antes, se apropia del sector de peinado y maquillaje en Telefe, aparece con el pelo mojado, pide que le hagan de todo y Mica cuenta con apenas cinco minutos para prepararse antes de salir al aire", contó Salwe, al describir el supuesto malestar interno.

Pero el panelista también deslizó un dato que va más allá de lo laboral y se mete en el terreno personal: “Vicky Xipolitakis quiere a Felipe, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios".

Vicky Xipolitakis Mica Viciconte Nicolás Peralta

