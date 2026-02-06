Vicky Xipolitakis se defendió tras los dichos de Nico Peralta y Mica Viciconte: "No me gusta calentar sillas"

"Cuando me dan el lugar, el espacio y Ariel lo permite", aclaró, y volvió a remarcar que Ariel Rodríguez Palacios le transmitió tranquilidad para mostrarse tal cual es.

"Se ajustan cosas, pero la producción está muy contenta y me dijeron: ‘Te queremos para... eternamente’”, cerró, reafirmando que, pese a la polémica inicial, su continuidad en el ciclo se da en un clima de confianza.

A quién habría intentado conquistr Vicky Xipolitakis

La reconfiguración del panel de Ariel en su Salsa (Telefe) se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días. La incorporación de Vicky Xipolitakis no pasó inadvertida y, según trascendió, habría generado incomodidad entre algunos integrantes del equipo, especialmente entre quienes ya no forman parte del ciclo y quienes continúan al aire.

En SQP (América TV), Martín Salwe aportó detalles sobre el clima que se estaría viviendo puertas adentro. De acuerdo con su versión, la llegada de la mediática habría alterado la dinámica habitual del programa, a partir de ciertos pedidos y modos de manejo que no estaban previstos por la producción.

“Mica Viciconte es sencilla: llega, no pide nada, la peinan y sale al aire. Vicky Xipolitakis, en cambio, llega una hora antes, se apropia del sector de peinado y maquillaje en Telefe, aparece con el pelo mojado, pide que le hagan de todo y Mica cuenta con apenas cinco minutos para prepararse antes de salir al aire", contó Salwe, al describir el supuesto malestar interno.

Pero el panelista también deslizó un dato que va más allá de lo laboral y se mete en el terreno personal: “Vicky Xipolitakis quiere a Felipe, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios".