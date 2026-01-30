En vivo Radio La Red
Policiales
Respirador
Comunicado
Buenas noticias

Nuevos detalles del estado de Bastian: lograron sacarle el respirador por algunas horas

En un comunicado que compartió la mamá a través de redes sociales, se informó que los médicos comenzaron a retirarle de manera progresiva la asistencia mecánica respiratoria.

Nuevos detalles del estado de Bastian. 

Nuevos detalles del estado de Bastian. 

La mamá de Bastián, el nene que sufrió un grave accidente en Pinamar el 12 de enero, compartió en las últimas horas un mensaje en sus redes sociales para contar cómo evoluciona la salud del menor. Según explicó, los médicos comenzaron a retirarle de manera progresiva el respirador, una señal alentadora dentro de un cuadro que continúa siendo delicado.

Leé también Positivo en los estudios toxicológicos: cuánto alcohol tenían los conductores del choque que dejó grave a Bastián
Los resultados toxicológicos arrojaron resultados positivos para dos de los tres adultos implicados en el accidente. (Foto: archivo).

De acuerdo al testimonio de la familia, durante la jornada del martes Bastián permaneció varias horas sin asistencia respiratoria, desde la mañana hasta la tarde. Por la noche, los profesionales decidieron volver a conectarlo al respirador para que pudiera descansar mejor, una práctica habitual en este tipo de cuadros complejos.

Sos increíble, Basti. Todos los días nos demostrás lo increíble y maravilloso que sos. Sigamos orando y pidiendo por él, por su cabecita y cada parte de su cuerpo”, escribió su mamá en una historia de Instagram, mensaje que generó una fuerte repercusión y muestras de apoyo.

En A24 informaron también que las próximas horas podría ser operado para retirar el drenaje de su cabeza y que luego se especula con un posible traslado al Hospital Garrahan para continuar con su recuperación.

Tras el choque, el nene fue trasladado de urgencia a un hospital de Pinamar, donde debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos resolvieron su traslado en helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde recibe atención de mayor complejidad y fue sometido a nuevas cirugías.

Cómo continúa la causa por el accidente en Pinamar

En paralelo a la evolución médica del menor, la investigación judicial y administrativa sumó definiciones clave. Luego de que ambos conductores dieran positivo en el test de alcoholemia, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de los dos involucrados en el choque.

La sanción rige desde el 20 de enero y alcanza a Noemí Quirós, conductora del UTV en el que viajaba Bastián, y a Manuel Molinari, quien manejaba la Volkswagen Amarok que impactó de frente contra el vehículo utilitario.

El comunicado de la madre de Bastian.

El comunicado de la madre de Bastian.

Desde la cartera que encabeza Martín Marinucci explicaron que la decisión se tomó por maniobras imprudentes que generaron un riesgo concreto para terceros. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas “representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.

La situación de ambos conductores se agravó aún más este lunes, cuando las pericias toxicológicas confirmaron que los dos tenían alcohol en sangre al momento del choque, un elemento que será central en el avance de la causa mientras Bastián continúa su recuperación bajo estricta observación médica.

