Nuevos detalles del estado de Bastian: lograron sacarle el respirador por algunas horas

Embed

Tras el choque, el nene fue trasladado de urgencia a un hospital de Pinamar, donde debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos resolvieron su traslado en helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde recibe atención de mayor complejidad y fue sometido a nuevas cirugías.

Cómo continúa la causa por el accidente en Pinamar

En paralelo a la evolución médica del menor, la investigación judicial y administrativa sumó definiciones clave. Luego de que ambos conductores dieran positivo en el test de alcoholemia, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de los dos involucrados en el choque.

La sanción rige desde el 20 de enero y alcanza a Noemí Quirós, conductora del UTV en el que viajaba Bastián, y a Manuel Molinari, quien manejaba la Volkswagen Amarok que impactó de frente contra el vehículo utilitario.

BW47MYBG3VDYVLDFDAGTPSYDOE El comunicado de la madre de Bastian.

Desde la cartera que encabeza Martín Marinucci explicaron que la decisión se tomó por maniobras imprudentes que generaron un riesgo concreto para terceros. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas “representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.

La situación de ambos conductores se agravó aún más este lunes, cuando las pericias toxicológicas confirmaron que los dos tenían alcohol en sangre al momento del choque, un elemento que será central en el avance de la causa mientras Bastián continúa su recuperación bajo estricta observación médica.