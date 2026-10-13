El desesperado último mensaje a un remisero de Bárbara Aragó, la joven encontrada dentro de una valija

Ese episodio se convirtió en una de las pistas centrales para reconstruir qué ocurrió antes de que la joven fuera encontrada sin vida.

La desaparición de Bárbara Aragón y el pedido de ayuda por WhatsApp

La familia de Bárbara había perdido contacto con ella desde el sábado. La preocupación aumentó a medida que pasaban las horas sin noticias y los allegados comenzaron a buscar información sobre sus últimos desplazamientos.

En ese contexto, surgió el testimonio del remisero que la había llevado hasta la pensión de Empalme Graneros durante la mañana de ese día. El conductor pudo aportar detalles de un viaje que, posteriormente, adquiriría especial importancia para los investigadores.

De acuerdo con la reconstrucción difundida, el hombre recibió un mensaje de WhatsApp en el que Bárbara le solicitaba que volviera a buscarla. Ante ese pedido, regresó hasta la dirección donde la había dejado e intentó llamar la atención de las personas que se encontraban en el inmueble.

El remisero tocó bocina en reiteradas oportunidades, pero no obtuvo respuesta. Después de esperar sin conseguir establecer contacto con la joven, decidió retirarse.

La información sobre ese intercambio llegó a los familiares, que comenzaron a preocuparse todavía más por la falta de comunicación. Una familiar aportó datos vinculados con el viaje y los últimos movimientos conocidos de Bárbara, lo que permitió orientar la búsqueda hacia el lugar donde había sido vista por última vez.

La secuencia dejó varios interrogantes que ahora deberá responder la investigación judicial. Entre ellos, qué motivó el pedido de la joven, si llegó a mantener algún otro contacto durante esas horas y qué ocurrió después de que el remisero regresara sin poder encontrarla.

Por el momento, el mensaje constituye una referencia relevante para reconstruir la cronología del caso. Sin embargo, su contenido y las circunstancias que lo rodearon deberán analizarse junto con el resto de las pruebas reunidas por los investigadores.

El hallazgo del cuerpo de Bárbara Aragón en una pensión de Rosario

Ante la falta de noticias, los familiares de la joven se dirigieron a la dirección en la que había sido vista por última vez. Una vez allí, solicitaron la intervención policial para determinar qué había sucedido.

Con autorización de la propietaria del inmueble, los efectivos ingresaron a la propiedad y comenzaron a revisar las instalaciones. Durante el procedimiento encontraron a un hombre de 37 años en uno de los departamentos ubicados en la planta alta.

Fue en ese sector donde los agentes descubrieron un bulto que contenía el cuerpo de Bárbara. La joven estaba envuelta en una frazada y dentro de una valija ubicada en la cocina. Junto al equipaje también había una caja utilizada para tareas de reparto, según la información difundida sobre el procedimiento.

El hallazgo confirmó el peor desenlace para la familia, que había iniciado la búsqueda después de perder contacto con la joven. La intervención policial permitió, además, identificar a una persona que quedó bajo sospecha por su posible vinculación con el crimen.

Tras descubrir el cuerpo, los agentes preservaron el lugar para evitar alteraciones de la escena y convocaron al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Una médica examinó a la víctima y constató que había fallecido. A partir de ese momento, las actuaciones quedaron orientadas a establecer las circunstancias de la muerte, reunir pruebas y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La investigación deberá establecer qué ocurrió dentro del departamento, cuánto tiempo llevaba allí el cuerpo y cuáles fueron los movimientos de las personas que estuvieron en el inmueble durante las horas previas al procedimiento.

La forma en que fue encontrado el cuerpo también convirtió al lugar en un punto central para las pericias. Los investigadores necesitan reconstruir la secuencia de los hechos mediante los elementos recolectados y los testimonios que puedan contribuir a esclarecer el caso.

Quién es Eliel S., el expolicía detenido por el crimen en Rosario

El hombre detenido fue identificado como Eliel S., de 37 años, un exintegrante de la Policía de Santa Fe que había sido apartado de la institución. Sus antecedentes penales quedaron bajo la lupa luego del hallazgo del cuerpo de Bárbara.

Según los datos difundidos sobre su historial judicial, en 2021 recibió una condena de seis años de prisión por integrar una organización vinculada con el transporte de cocaína desde Rosario hacia Reconquista, en el norte de la provincia.

La causa por narcotráfico constituye uno de los antecedentes conocidos del sospechoso, pero no determina por sí misma su responsabilidad en el asesinato de la joven. Esa cuestión deberá establecerse a partir de las pruebas específicas que se incorporen al expediente por el femicidio.

Otro episodio relacionado con su historial se produjo en julio de 2024, cuando fue demorado durante un procedimiento policial. De acuerdo con la información publicada por medios locales, en aquella oportunidad llevaba prendas con insignias policiales y una réplica de arma de fuego. Posteriormente, habría recuperado la libertad.

Ahora, su presencia en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de Bárbara y los elementos reunidos durante las primeras actuaciones motivaron su detención en el marco de la investigación.

El caso volvió a poner el foco en los antecedentes del hombre, pero el avance de la causa dependerá de las evidencias que permitan reconstruir lo sucedido y establecer su grado de participación.

Entre los aspectos que deberá determinar la Justicia se encuentran las circunstancias en las que murió Bárbara, la posible existencia de pruebas que vinculen al sospechoso con el hecho y los movimientos registrados antes del hallazgo.

Femicidio de Bárbara Aragón: qué delito le imputan al detenido

La investigación quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con intervención de la fiscal Bertolotti.

Después de las primeras actuaciones, la funcionaria dispuso la detención del hombre bajo la calificación de homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

Esta calificación orienta la investigación sobre la posible responsabilidad penal del sospechoso y las circunstancias del crimen. No obstante, será el desarrollo del proceso judicial el que permita determinar los hechos acreditados y las eventuales responsabilidades.

En este tipo de investigaciones, los primeros procedimientos suelen concentrarse en preservar la escena, obtener testimonios, recolectar elementos materiales y reconstruir los movimientos de la víctima y de las personas que pudieron haber tenido contacto con ella.

En el caso de Bárbara, la reconstrucción del viaje en remis, el mensaje enviado al conductor y las circunstancias del hallazgo aparecen como puntos relevantes para establecer una secuencia temporal.

La Fiscalía también deberá determinar qué pruebas permiten corroborar o descartar las distintas hipótesis que puedan surgir durante la pesquisa.

El celular secuestrado y las pericias que pueden aportar nuevas pistas

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía se encuentra el secuestro de un teléfono celular, que fue remitido a la Policía de Investigaciones (PDI) para la realización de pericias informáticas.

El análisis de dispositivos electrónicos puede resultar importante en una causa de estas características, ya que permite examinar comunicaciones, registros y otros datos que, cuando están disponibles y pueden recuperarse legalmente, contribuyen a reconstruir los últimos movimientos de una persona.

En este expediente, el estudio del teléfono podría aportar información útil para contrastar los testimonios y precisar la cronología de los hechos. Sin embargo, hasta que los resultados sean incorporados a la investigación, no corresponde dar por confirmado qué información contiene el dispositivo ni qué conclusiones podrán extraerse de su análisis.

El mensaje de WhatsApp que recibió el remisero también será relevante para establecer cómo se produjo el pedido de ayuda y qué ocurrió en el período posterior.

Los investigadores deberán contrastar los datos disponibles con el resto de las evidencias, sin perder de vista que cada elemento debe analizarse en su contexto.

Además de las pericias informáticas, la reconstrucción del caso puede requerir nuevas declaraciones testimoniales y otros estudios que la Fiscalía considere necesarios para determinar las circunstancias de la muerte.

Las preguntas que todavía debe responder la investigación por el femicidio

El hallazgo del cuerpo de Bárbara permitió orientar la causa y detener a un sospechoso, pero todavía quedan aspectos por esclarecer.

Entre los principales puntos que deberá abordar la investigación se encuentran:

La cronología de las últimas horas de Bárbara: precisar qué ocurrió desde que llegó a la pensión hasta el momento en que fue encontrada.

El mensaje enviado al remisero: establecer el contexto del pedido para que regresara a buscarla y contrastarlo con los demás elementos del expediente.

Las circunstancias de la muerte: determinar cómo se produjo el fallecimiento mediante las pericias correspondientes.

Los resultados del análisis del celular: evaluar si las comunicaciones y los registros disponibles permiten sumar información relevante.

La responsabilidad del detenido: reunir y examinar las pruebas que permitan establecer su participación en el crimen.

Estos puntos serán fundamentales para avanzar en el expediente y determinar qué ocurrió en el inmueble de Juan José Paso al 6200.

Por el momento, la información conocida permite reconstruir el inicio de la búsqueda, el pedido de ayuda que recibió el remisero, el ingreso de la Policía a la pensión y el hallazgo del cuerpo. El alcance de las pruebas reunidas y las conclusiones de las pericias deberán conocerse a medida que avance la causa.

Un caso que conmociona a Rosario y a Villa Gobernador Gálvez

La muerte de Bárbara Aragón generó conmoción en Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, la localidad de la que era oriunda. La joven tenía 26 años y su familia había comenzado a buscarla después de perder contacto con ella durante el sábado.

La búsqueda terminó durante la madrugada del domingo, cuando los efectivos encontraron su cuerpo oculto dentro de una valija en una pensión de Empalme Graneros.

El caso reúne una serie de elementos que ahora forman parte de la investigación: un viaje en remis, un mensaje de WhatsApp que pedía regresar al lugar, la preocupación de los familiares y el hallazgo que derivó en la detención de un expolicía con antecedentes penales.

La Fiscalía deberá establecer cómo se relacionan esos hechos y cuáles son las pruebas que permiten reconstruir lo sucedido.

Mientras avanzan las pericias y las actuaciones judiciales, la causa continúa bajo la calificación de homicidio calificado por femicidio. El objetivo es esclarecer las circunstancias de la muerte de Bárbara y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a las evidencias incorporadas al expediente.