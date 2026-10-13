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El papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli de un nódulo pulmonar

El Pontífice ingresó esta mañana para someterse a una intervención. Desde el Vaticano destacaron su actitud ante la operación y explicaron qué sucede con las funciones papales durante una internación.

El papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli de un nódulo pulmonar
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El papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli de un nódulo pulmonar
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La operación al Papa de un nódulo pulmonar y su viaje programado a la Argentina. (Foto: Gentileza Corriere della Sera) 

En esta oportunidad, el Pontífice no permanecerá en el sector del hospital que habitualmente funciona como apartamento reservado para los papas, ya que esa área se encuentra en proceso de remodelación. Su internación será en una zona cercana, también ubicada en el décimo piso del establecimiento.

La reacción del Vaticano ante la operación de León XIV

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, destacó la serenidad con la que León XIV comunicó que debía someterse a la intervención y señaló que el Pontífice confía en que el problema pueda resolverse pronto.

“Esperamos que pueda resolver este problema lo antes posible. Tenemos confianza, pero, por supuesto, le acompañamos con nuestras oraciones”, expresó Parolin ante los medios durante un evento.

El cardenal también contó que se reunió con el Papa el lunes por la tarde y que ambos conversaron con tranquilidad. Sin embargo, reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa: “Desde luego no me esperaba algo así”, admitió.

Qué ocurre con las funciones del Papa durante una internación

La hospitalización de un pontífice no implica que deje de ejercer sus funciones. La sustitución del Papa se produce cuando se declara la sede vacante, una situación que se genera tras su muerte o renuncia.

Mientras permanece internado, el Santo Pontífice puede continuar tomando decisiones y firmando documentos. No obstante, la práctica habitual durante los períodos de recuperación es suspender las principales actividades públicas hasta que su estado le permita retomarlas.

En los días previos a su ingreso al hospital, León XIV nombró al cardenal filipino Luis Antonio Tagle como nuevo decano del Colegio Cardenalicio. Entre las responsabilidades de ese cargo se encuentra convocar a los cardenales a Roma para un eventual cónclave y organizarlo.

"Nos vemos pronto en la Argentina": el mensaje del papa León XIV a un arzobispo argentino

En las horas previas a su tinternación, el papa León XIV recibió en el Vaticano al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, quien aseguró que encontró al Pontífice de buen ánimo y con buen aspecto, pese a la intervención quirúrgica que tiene prevista para los próximos días. Durante la despedida, el Papa también hizo referencia a su viaje al país y expresó: “Nos vemos pronto en la Argentina”.

“Me dijo que se sentía muy bien y que estaba confiado”, contó el arzobispo, quien describió al Pontífice como alguien que se encontraba “normal”, con buen semblante y buen aspecto.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Será hospitalizado para extirpar un nódulo pulmonar y confía en su pronta recuperación.
  • Funciones Papales: La internación no interrumpe sus deberes, pudiendo seguir tomando decisiones y firmando documentos.
  • Mensaje Final: El pontífice, de buen ánimo, confirmó su próximo viaje a la Argentina: "Nos vemos pronto".
Resumen generado por Thinkindot AI
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