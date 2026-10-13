El papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli de un nódulo pulmonar

El cardenal también contó que se reunió con el Papa el lunes por la tarde y que ambos conversaron con tranquilidad. Sin embargo, reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa: “Desde luego no me esperaba algo así”, admitió.

Qué ocurre con las funciones del Papa durante una internación

La hospitalización de un pontífice no implica que deje de ejercer sus funciones. La sustitución del Papa se produce cuando se declara la sede vacante, una situación que se genera tras su muerte o renuncia.

Mientras permanece internado, el Santo Pontífice puede continuar tomando decisiones y firmando documentos. No obstante, la práctica habitual durante los períodos de recuperación es suspender las principales actividades públicas hasta que su estado le permita retomarlas.

En los días previos a su ingreso al hospital, León XIV nombró al cardenal filipino Luis Antonio Tagle como nuevo decano del Colegio Cardenalicio. Entre las responsabilidades de ese cargo se encuentra convocar a los cardenales a Roma para un eventual cónclave y organizarlo.

"Nos vemos pronto en la Argentina": el mensaje del papa León XIV a un arzobispo argentino

En las horas previas a su tinternación, el papa León XIV recibió en el Vaticano al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, quien aseguró que encontró al Pontífice de buen ánimo y con buen aspecto, pese a la intervención quirúrgica que tiene prevista para los próximos días. Durante la despedida, el Papa también hizo referencia a su viaje al país y expresó: “Nos vemos pronto en la Argentina”.

“Me dijo que se sentía muy bien y que estaba confiado”, contó el arzobispo, quien describió al Pontífice como alguien que se encontraba “normal”, con buen semblante y buen aspecto.