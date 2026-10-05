El ex policía Carlos Eugenio Lima acusado de quitarle la vida a dos oficiales tomó la peor decisión antes del juicio

El doble crimen ocurrido a bordo de una embarcación

La causa que llevó a Lima nuevamente a prisión se inició en octubre de 2021, cuando el capitán Alejandro Daniel García y el primer oficial Juan Alfonso Pegasano fueron asesinados dentro de una embarcación que se encontraba fondeada en el Río de la Plata.

Según la reconstrucción realizada durante la investigación, Lima mantuvo una fuerte discusión con sus superiores en el puente de navegación. La situación fue escalando hasta transformarse en un episodio de extrema violencia.

El acusado atacó a García y Pegasano y, después de cometer los homicidios, tomó contacto por radio con la Prefectura Naval Argentina.

El contenido de aquella comunicación quedó incorporado a la investigación como uno de los elementos centrales para reconstruir lo sucedido. Lima reconoció ante las autoridades que había matado al capitán y al primer oficial y anunció que se entregaría.

La situación a bordo era crítica. El resto de los tripulantes debió intervenir para impedir que el episodio tuviera nuevas víctimas. Los trabajadores de la embarcación consiguieron mantener al acusado aislado en el sector de la consola de carga hasta que arribaron las fuerzas de seguridad.

De esa manera, el episodio terminó con Lima detenido y puesto a disposición de la Justicia.

La investigación posterior buscó determinar qué había desencadenado la discusión y cuáles habían sido las circunstancias exactas que precedieron al ataque. También se incorporaron distintos informes y peritajes destinados a establecer el estado psicológico del acusado y sus antecedentes de comportamiento violento.

La causa avanzaba hacia el juicio

Desde entonces, Carlos Lima permaneció detenido bajo prisión preventiva en la Unidad 9 de La Plata. El expediente continuó su recorrido judicial durante aproximadamente cinco años y finalmente se encontraba cerca de una de las instancias más importantes: el juicio oral.

Ese proceso debía permitir que las partes expusieran sus posiciones, se presentaran las pruebas reunidas durante la investigación y se escucharan los distintos testimonios vinculados con el doble homicidio.

Sin embargo, la muerte del acusado puso un punto final a la posibilidad de que pudiera ser juzgado por los asesinatos de García y Pegasano.

Para los familiares de los oficiales fallecidos, el desenlace significó además una situación particularmente dolorosa. La posibilidad de obtener una resolución judicial sobre el caso quedó frustrada por la muerte del principal acusado.

En ese contexto, el abogado querellante Rodrigo Velasco cuestionó las condiciones de seguridad bajo las cuales permanecía detenido Lima.

“Una muerte en una situación que debía estar custodiada por el Estado, para que llegara a un juicio para el que faltaba muy poco”, sostuvo el letrado, según las declaraciones difundidas tras conocerse el fallecimiento.

La frase refleja uno de los principales interrogantes que quedaron planteados después del hallazgo: cómo pudo producirse la muerte de un detenido que estaba bajo custodia penitenciaria y próximo a enfrentar un proceso judicial.

El antecedente que había marcado su pasado

La historia de Lima no comenzó con el doble homicidio de 2021.

El hombre había pertenecido a la Policía, pero fue desafectado de la fuerza en 2007. Al año siguiente protagonizó otro episodio de extrema violencia en la localidad bonaerense de City Bell.

De acuerdo con los antecedentes mencionados en la causa, Lima discutió con un vecino y terminó disparándole seis veces. El episodio provocó una intervención policial y una situación de tensión que terminó con la entrega del acusado.

Aquel hecho derivó en una causa penal que terminó con una condena de siete años y seis meses de prisión.

El antecedente adquiere especial relevancia por los informes realizados durante aquella etapa. Según los peritajes psicológicos incorporados al expediente, Lima presentaba dificultades para controlar sus impulsos violentos cuando atravesaba situaciones de estrés.

Después de cumplir parte de su condena, recuperó la libertad en 2013.

Pasaron entonces varios años hasta que volvió a quedar involucrado en un episodio criminal. En 2021, su nombre volvió a aparecer en una investigación penal, esta vez por el asesinato de dos hombres que ocupaban cargos superiores dentro de una embarcación.

Una confesión que quedó registrada por radio

Uno de los elementos más impactantes de la reconstrucción del doble homicidio fue la comunicación que el acusado mantuvo con las autoridades después del ataque.

Tras matar a García y Pegasano, Lima tomó la radio de la embarcación y se comunicó con la Prefectura Naval.

En esa conversación reconoció lo ocurrido y manifestó su intención de entregarse. La comunicación permitió alertar a las autoridades sobre la situación que se estaba desarrollando a bordo y anticipó la llegada de un guardacostas.

Mientras tanto, los demás tripulantes debieron tomar medidas para evitar que Lima pudiera volver a atacar.

La tripulación consiguió reducir el margen de movimiento del acusado y mantenerlo aislado hasta que intervinieron las fuerzas de seguridad. El procedimiento permitió finalmente detenerlo sin que se produjeran nuevos hechos de violencia.

La investigación posterior intentó reconstruir cada uno de los movimientos realizados durante esos minutos y establecer qué había ocurrido antes de los disparos.

El final inesperado dentro de la cárcel

Después de permanecer durante años bajo prisión preventiva, Lima fue encontrado muerto en la Unidad 9 de La Plata.

La principal hipótesis vinculada con el fallecimiento apunta a que el hombre se quitó la vida, aunque las circunstancias concretas del episodio quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

Su muerte ocurrió cuando faltaba poco tiempo para que comenzara el juicio por el doble homicidio.

De esta manera, el proceso penal contra Lima quedó sin posibilidad de continuar respecto de su responsabilidad personal, ya que el acusado murió antes de ser juzgado.

El desenlace también abrió nuevos interrogantes relacionados con el sistema penitenciario y los mecanismos de vigilancia de las personas detenidas. La querella puso especialmente el acento en este punto, al considerar que se trataba de un hombre que debía permanecer bajo custodia estatal.

La situación generó malestar entre quienes esperaban que el juicio permitiera esclarecer judicialmente lo ocurrido con los dos oficiales.

El caso que quedó marcado por dos episodios de violencia

La trayectoria judicial de Carlos Eugenio Lima quedó atravesada por dos episodios separados por más de una década, pero unidos por un mismo elemento: la violencia extrema.

Primero fue el ataque ocurrido en City Bell, que terminó con una condena de prisión. Luego llegó el episodio de 2021, cuando Alejandro Daniel García y Juan Alfonso Pegasano fueron asesinados dentro de una embarcación en el Río de la Plata.

Entre ambos hechos transcurrieron años en los que Lima recuperó la libertad y rehízo su vida fuera de prisión.

Sin embargo, los antecedentes de la primera causa fueron recuperados durante la investigación del doble homicidio, especialmente por los informes psicológicos que habían advertido sobre sus dificultades para controlar reacciones impulsivas bajo situaciones de tensión.

El segundo episodio volvió a llevarlo a prisión y lo mantuvo detenido hasta su muerte.

Ahora, el fallecimiento de Lima modifica definitivamente el escenario judicial del caso. Los familiares de las víctimas ya no tendrán la posibilidad de escuchar una sentencia contra el principal acusado en un juicio oral.

La investigación sobre las circunstancias de su muerte deberá determinar cómo ocurrió el episodio dentro de la unidad penitenciaria y qué controles existieron sobre el detenido.

Un juicio que ya no llegará

La muerte de Carlos Lima deja una causa con una historia extensa y un desenlace inesperado.

El hombre que había confesado ante la Prefectura haber matado al capitán y al primer oficial murió antes de sentarse en el banquillo de los acusados. La Justicia había avanzado durante años hacia esa instancia, pero el proceso quedó interrumpido por una circunstancia que nada tuvo que ver con el debate de las pruebas en tribunales.

Para los allegados de García y Pegasano, la noticia significó volver a enfrentar un episodio doloroso. El doble homicidio de 2021 había dejado dos familias atravesadas por la pérdida y una investigación que buscaba determinar las responsabilidades penales.

Ahora, además del recuerdo de los dos oficiales asesinados, queda pendiente establecer con precisión cómo fue posible que un detenido próximo a ser juzgado muriera dentro de una cárcel bonaerense.

El caso suma así un nuevo capítulo a una historia que comenzó aquella noche de octubre de 2021 a bordo de una embarcación en el Río de la Plata y que, casi cinco años después, terminó de manera abrupta dentro de una celda de la Unidad 9 de La Plata.