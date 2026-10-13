La cuestionable actitud de Miren Algañarás, la chef que se casó con Darío Giordano tras la muerte de Romina Yan

Qué se dijo sobre Miren Algañarás tras el testimonio de Valentín

En su entrevista con Tatiana Schapiro, Valentín relató los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, marcaron su infancia después de perder a su mamá. También contó que tanto él como Franco se alejaron de su padre y se fueron a vivir con su abuelo, Gustavo Yankelevich.

El joven aseguró, además, que no conoce a su hermano menor, fruto de la relación entre Giordano y Algañarás, y manifestó que no tiene intención de recomponer el vínculo con su padre.

Por su parte, Marisa Brel habló en Cortá por Lozano sobre el papel que habría tenido Miren durante aquella convivencia. Según la versión de la periodista, la mujer se llevaba a Azul fuera de la casa para evitar que presenciara las presuntas agresiones contra sus hermanos. Se trata de un señalamiento de Brel, que no debe confundirse con una acusación directa de Valentín contra Algañarás.

En PrimiciasYa, Santiago Sposato también reparó en la cronología del relato del joven y el comienzo de la relación de su padre con la cocinera.

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“En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto del 2012 porque, no digo que tenga que ver con la pareja, pero coincide con el año en el que empezaron las agresiones. Decía Valentín que estas agresiones empezaron cuando él tenía 9 años”, analizó el panelista.

Esa observación plantea una coincidencia temporal, pero no permite establecer una relación causal ni atribuirle participación en los hechos denunciados.

En medio de la repercusión, también circularon versiones sobre cambios en la privacidad de las cuentas de Algañarás. Sin una confirmación directa, tampoco puede establecerse si esas modificaciones estuvieron vinculadas con la difusión del testimonio.