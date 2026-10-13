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REPERCUSIONES

La cuestionable actitud de Miren Algañarás, la chef que se casó con Darío Giordano tras la muerte de Romina Yan

La chef rosarina formó una familia con el padre de los hijos de Romina Yan. Su nombre volvió a cobrar repercusión tras el testimonio del joven y las declaraciones de Marisa Brel sobre la convivencia familiar.

13 oct 2026, 07:47
La cuestionable actitud de Miren Algañarás, la chef que se casó con Darío Giordano tras la muerte de Romina Yan

La cuestionable actitud de Miren Algañarás, la chef que se casó con Darío Giordano tras la muerte de Romina Yan

La cuestionable actitud de Miren Algañarás, la chef que se casó con Darío Giordano tras la muerte de Romina Yan

La cuestionable actitud de Miren Algañarás, la chef que se casó con Darío Giordano tras la muerte de Romina Yan

Las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre la violencia que asegura haber sufrido junto a su hermano Franco por parte de su padre, Darío Giordano, generaron una fuerte repercusión. En ese contexto, también volvió a despertar interés la historia de Miren Algañarás, actual esposa del empresario.

Miren es una chef rosarina que estuvo al frente de un restaurante en Palermo, conocido como Porota, Cocina de Herencia. Allí habría conocido a Giordano, quien frecuentaba el lugar para almorzar, alrededor de 2012, después de la muerte de Romina Yan, ocurrida en septiembre de 2010.

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El vínculo se consolidó y ambos pasaron por el Registro Civil en 2014, tras aproximadamente dos años de relación. Por entonces, una publicación sobre el casamiento también daba cuenta de que estaban construyendo una casa para compartir en familia.

Con el tiempo, la pareja tuvo un hijo y desarrolló un emprendimiento de catering. La cocinera mantuvo un perfil reservado, con escasa exposición pública.

Qué se dijo sobre Miren Algañarás tras el testimonio de Valentín

En su entrevista con Tatiana Schapiro, Valentín relató los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, marcaron su infancia después de perder a su mamá. También contó que tanto él como Franco se alejaron de su padre y se fueron a vivir con su abuelo, Gustavo Yankelevich.

El joven aseguró, además, que no conoce a su hermano menor, fruto de la relación entre Giordano y Algañarás, y manifestó que no tiene intención de recomponer el vínculo con su padre.

Por su parte, Marisa Brel habló en Cortá por Lozano sobre el papel que habría tenido Miren durante aquella convivencia. Según la versión de la periodista, la mujer se llevaba a Azul fuera de la casa para evitar que presenciara las presuntas agresiones contra sus hermanos. Se trata de un señalamiento de Brel, que no debe confundirse con una acusación directa de Valentín contra Algañarás.

En PrimiciasYa, Santiago Sposato también reparó en la cronología del relato del joven y el comienzo de la relación de su padre con la cocinera.

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“En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto del 2012 porque, no digo que tenga que ver con la pareja, pero coincide con el año en el que empezaron las agresiones. Decía Valentín que estas agresiones empezaron cuando él tenía 9 años”, analizó el panelista.

Esa observación plantea una coincidencia temporal, pero no permite establecer una relación causal ni atribuirle participación en los hechos denunciados.

En medio de la repercusión, también circularon versiones sobre cambios en la privacidad de las cuentas de Algañarás. Sin una confirmación directa, tampoco puede establecerse si esas modificaciones estuvieron vinculadas con la difusión del testimonio.

     

 

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