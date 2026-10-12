Graves incidentes entre la barra de All Boys y la Policía: diez detenidos y dos agentes heridos antes del partido con Godoy Cruz

Ante el avance de los violentos, la Policía respondió con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma para intentar controlar la situación.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, adelantó que "los diez detenidos van a tener limitaciones para entrar a los próximos partidos".

Diez barras detenidos y dos policías heridos durante los incidentes en Floresta

Como consecuencia de los enfrentamientos, diez integrantes de la barra de All Boys fueron detenidos, mientras que dos efectivos policiales sufrieron heridas leves.

Tras varios minutos de tensión, las fuerzas de seguridad lograron controlar los disturbios y restablecer el operativo en las inmediaciones del estadio.

Una vez normalizada la situación, se reabrieron los accesos para permitir el ingreso de los simpatizantes locales que todavía aguardaban para entrar a las tribunas.

Sin embargo, el episodio tuvo consecuencias sobre el desarrollo del partido. Las autoridades resolvieron postergar el inicio del encuentro hasta garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

El árbitro Nicolás Lamolina explicó que la decisión se tomó después de recibir información sobre lo ocurrido fuera del estadio.

“Hubo algunos incidentes fuera del campo de juego y del estadio. Trabajando en conjunto con la Policía, nos informaron qué estaba sucediendo y cómo lo iban a resolver”, señaló en declaraciones a LPF Play.

Luego, el juez agregó: “Nos dijeron que ya está todo controlado. Buscamos un tiempo prudencial para que los equipos se vuelvan a acondicionar y comenzar el partido”.

Finalmente, All Boys y Godoy Cruz comenzaron a jugar a las 19.30, media hora después del horario previsto.