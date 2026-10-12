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Graves incidentes entre la barra de All Boys y la Policía: diez detenidos y dos agentes heridos antes del partido con Godoy Cruz

Los enfrentamientos ocurrieron en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas, en Floresta. Hubo corridas, botellazos, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma.

Graves incidentes entre la barra de All Boys y la Policía en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas

Graves incidentes entre la barra de All Boys y la Policía en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas, en Floresta. (Foto: captura). 

La previa del partido entre All Boys y Godoy Cruz, correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional, estuvo marcada por violentos enfrentamientos entre integrantes de la barra brava del equipo de Floresta y efectivos de la Policía de la Ciudad. Los incidentes dejaron un saldo de diez detenidos y dos agentes heridos, además de provocar una demora de 30 minutos en el inicio del encuentro.

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Los disturbios se registraron este lunes en los alrededores del estadio Islas Malvinas, donde cientos de hinchas se encontraban ingresando para presenciar el partido, originalmente programado para las 19.

Según informó la Policía de la Ciudad, el conflicto comenzó cuando los efectivos impidieron el ingreso de dos barrabravas que tenían vigente una restricción por derecho de admisión. La situación se agravó cuando otros integrantes de la hinchada intentaron agredir a los agentes que participaban del operativo de seguridad.

En cuestión de minutos, los alrededores del estadio se convirtieron en escenario de corridas, empujones y enfrentamientos. Las imágenes difundidas por redes sociales mostraron grupos de hinchas corriendo por las calles, tumultos y botellas arrojadas durante los disturbios.

Ante el avance de los violentos, la Policía respondió con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma para intentar controlar la situación.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, adelantó que "los diez detenidos van a tener limitaciones para entrar a los próximos partidos".

Diez barras detenidos y dos policías heridos durante los incidentes en Floresta

Como consecuencia de los enfrentamientos, diez integrantes de la barra de All Boys fueron detenidos, mientras que dos efectivos policiales sufrieron heridas leves.

Tras varios minutos de tensión, las fuerzas de seguridad lograron controlar los disturbios y restablecer el operativo en las inmediaciones del estadio.

Una vez normalizada la situación, se reabrieron los accesos para permitir el ingreso de los simpatizantes locales que todavía aguardaban para entrar a las tribunas.

Sin embargo, el episodio tuvo consecuencias sobre el desarrollo del partido. Las autoridades resolvieron postergar el inicio del encuentro hasta garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

El árbitro Nicolás Lamolina explicó que la decisión se tomó después de recibir información sobre lo ocurrido fuera del estadio.

Hubo algunos incidentes fuera del campo de juego y del estadio. Trabajando en conjunto con la Policía, nos informaron qué estaba sucediendo y cómo lo iban a resolver”, señaló en declaraciones a LPF Play.

Luego, el juez agregó: “Nos dijeron que ya está todo controlado. Buscamos un tiempo prudencial para que los equipos se vuelvan a acondicionar y comenzar el partido”.

Finalmente, All Boys y Godoy Cruz comenzaron a jugar a las 19.30, media hora después del horario previsto.

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