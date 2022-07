dupuy lucio.jpg

Luego, agregó: "Mañana muchos van a encender una velita, mañana muchos van a tener el corazón un poco frío por tu ausencia, ese frío con el que vivo desde un 26 de noviembre de 2021, un frío que jamás volverá a cesar porque me falta el calor de tu amor. Lucio, todavía sigo buscando las explicaciones de por qué el destino quiso que fuese así, porque me toca vivir de esta manera".

"Jamás hice el mal, nunca falté el respeto, siempre fui amable y compresivo. Pero, sin embargo, algo mal hice para merecer tan terrible castigo y no haber podido haber hecho nada, me remueve las tripas. Papito, aún siento que estás enojado con papá, de solo pensar que en tus últimas horas quizá me estabas llamando, pidiendo por favor que aparezca para salvarte y sacarte de ahí", agregó el padre.

Asimismo, añadió: "Y nunca llegué. Entre estas lágrimas te digo, hijo, que me perdones. Perdoname, papito. Hoy me toca pagar esto de esta manera con este inmenso dolor. Te amo, Lucio, hijo mío, espero puedas perdonar todo lo que no pudimos hacer por vos".

Lucio Dupuy murió el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, luego de haber sufrido violencia doméstica en reiteradas ocasiones por parte de la mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Ambas, se encuentran detenidas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis a la espera del juicio oral.