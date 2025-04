El desgarrador pedido de los amigos del joven atacado por rugbiers a la salida de un boliche

Martín tiene 24 años. Aquella noche asistió a una fiesta en el boliche Kalama, en el barrio Chateau Carreras. No estaba en búsqueda de problemas. Lo contrario: intentó separar una pelea entre su amigo Alejo y dos jóvenes con los que discutían por una gorra. Esa intervención lo convirtió en blanco de un ataque feroz. Los agresores, Agustín Fasulo y Mateo Verdú, jugadores vinculados al club Rugby Athletic de Córdoba, le dieron golpes certeros en la cabeza. Aunque en ese momento pareció que no era grave, horas después Martín se descompensó. Desde entonces no ha despertado.