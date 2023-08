El desgarrador testimonio de las hijas del playero noqueado en un estacionamiento

"Hace un mes volvió a estar en terapia intensiva en la clínica donde se atiende por una convulsión debido a las cicatrices que tiene en el cerebro por el trauma de toda esta situación. Esto hizo que haya un retroceso en el pequeño avance que había hecho", agregó.

En este sentido, la joven afirmó que, antes del incidente, su padre era "una persona muy alegre, tenía 65 años cando pasó esto, pero le encantaba ir a trabajar. Iba por placer porque le gustaba hacer algo, estar con gente, charlar, los clientes ya lo conocían".

"Era una persona muy independiente que estaba bien de salud y no molestaba a nadie. Fue a trabajar tuvo la mala suerte de cruzarse con una persona violenta que le arrebató esa independencia porque hoy él tiene que estar con cuidadores 24/7", argumentó.

Por su cuenta, Florencia, la otra hija de la víctima, afirmó que Arturo López no llegó al punto de poder comprender su situación y qué sucedió ese día.

"Él no recuerda lo que pasó por la amnesia del golpe. Todo el tiempo estamos tratando de que no se enganche con la tele o que nadie le diga algo que no tiene que escuchar. Él no termina de entender su situación o por qué tiene que estar con cuidadores", recalcó.

Cómo sigue la causa del playero que fue golpeado en un estacionamiento

En una jornada clave, el juez penal juvenil, contravencional y de faltas porteño, Alejandro Villanueva, impondrá este martes la pena al joven que golpeó al playero Arturo López en un estacionamiento en Monserrat, el 19 de noviembre de 2021.

El chico, que era menor de edad al momento del hecho, fue declarado meses atrás culpable por lesiones gravísimas a raíz del daño que le provocó el hombre y está con arresto domiciliario y monitoreado con tobillera electrónica.

playero arturo lope ataque Collage Maker-18-Nov-2022-10.38-AM.jpg

Luego de la primera audiencia del juicio de cesura que comenzó este lunes y continuará hoy, martes, el juez definirá la pena. Puede que la misma sea o no de cumplimiento efectivo y, en caso de serlo, determinará la modalidad, que puede ser en instalaciones del Servicio Penitenciario Federal o en un Instituto de Menores.

Ayer, declararon las dos hijas de la víctima, Florencia y Agostina López. Además, dieron su testimonio los testigos de la defensa, entre ellos, varios profesionales de la salud mental.

Qué pasó con Arturo López, el playero que fue golpeado en un estacionamiento

El 19 de noviembre de 2021, a las 17 horas aproximadamente, A.C.M, de entonces 17 años, noqueó en el rostro al playero Arturo López, quien se encontraba trabajando en el garaje ubicado en la calle Moreno. Producto del golpe, el hombre cayó al suelo, perdió el conocimiento y sufrió hematomas, edemas y una hemorragia cerebral que puso en peligro su vida.

De acuerdo a la causa, el conflicto comenzó porque el menor, que se encontraba en el lugar junto a su madre, le reclamaba al damnificado que su vehículo BMW estacionado en el lugar estaba rayado. El violento episodio quedó registrado en diferentes videos captados por las cámaras de seguridad del lugar.

playero-microcentro.webp

Tras la agresión, el acusado huyó y estuvo prófugo por cinco meses, hasta que el 29 de abril se entregó y quedó detenido. En junio de este año, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria hasta el inicio del juicio que enfrenta por los delitos de “tentativa de homicidio” y “lesiones gravísimas”.

En tanto, los peritos del caso constataron en la etapa de instrucción que Arturo López sufrió una "afasia" debido a la lesiones cerebrales. Este trastorno implica la emisión de palabras sin sentido, no poder responder a una pregunta ni poder leer o construir oraciones completas para entablar un dialogo, además de la inutilidad permanente para trabajar y la dependencia absoluta de terceros.

Hace poco más de nueve meses se determinó la culpabilidad del joven por el delito de lesiones gravísimas sobre hombre, la cual tiene una escala penal de 3 a 10 años de prisión, aunque la misma podría disminuir por tratarse de un menor de edad.