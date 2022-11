“Papá sigue en la clínica a un año de lo que pasó. Está rehabilitándose. No tiene conocimiento de todo esto. No le contamos nada porque no le haría bien. Tampoco tiene la capacidad de entender la situación, entonces, por resguardo de él, lo mantenemos al margen”, explica la joven a este portal en relación a la causa.

playero golpeado.jpg

Es que, debido al brutal ataque ocurrido hace un año, el hombre sufrió hematomas, edemas y una hemorragia cerebral que puso en peligro su vida. Hasta hoy, permanece internado en una clínica para recuperarse de las secuelas, entre ellas, la imposibilidad de hilar una frase de forma coherente, leer, conversar o retener hechos en su memoria.

“Tratamos que no vea noticieros. Y más cuando sabemos que pueden pasar algo respecto al caso. No tiene sentido mortificarlo y él tampoco podría llegar a entender la totalidad de los hechos porque no recuerda nada de lo que le pasó”, agrega Miriam Luna, ex pareja del playero y también la abogada querellante en representación de sus hijas.

En ese sentido, Agostina cuenta que le pidieron a los cuidadores de la clínica que en las fechas donde el tema sale en los medios "saquen el control remoto de la habitación" para que no vea televisión. “No nos parece prudente y no tendría ningún sentido contarle. Ya es más que suficiente con lo que le pasa así que por ahora lo dejamos exento de todo el tema del juicio”, afirma Luna.

playero-microcentro.webp

Ataque al playero Arturo López: juicio y veredicto

Este viernes, el joven acusado de golpear de forma brutal a Arturo López en noviembre de 2021 fue declarado culpable por el delito de "lesiones gravísimas". La pena se dará a conocer en los próximos días y el adolescente, que entonces tenía 17 años, pero hoy es mayor de edad, podría recibir de 3 a 10 años de prisión.

"Todavía no cantamos victoria en esta primera parte porque recién la verdadera tranquilidad va a estar cuando sepamos que va a estar preso, así que lo único que nos queda es seguir luchando y no bajar los brazos", dice Agostina.

"Nosotros esperamos una pena ejemplificadora. Hay que tener en cuenta que Arturo tiene lesiones irreversibles, por eso no es que cualquier pena nos podría conformar. Estamos conformes hasta acá. Ahora, hay que esperar un poquito más", concluye Luna.

¿Qué pasó con Arturo López, el playero que fue golpeado en un estacionamiento?

El 19 de noviembre de 2021, a las 17 horas aproximadamente, A.C.M, de entonces 17 años, noqueó en el rostro al playero Arturo López, quien se encontraba trabajando en el garaje ubicado en la calle Moreno. Producto del golpe, el hombre cayó al suelo, perdió el conocimiento y sufrió hematomas, edemas y una hemorragia cerebral que puso en peligro su vida.

De acuerdo a la causa, el conflicto comenzó porque el menor, que se encontraba en el lugar junto a su madre, le reclamaba al damnificado que su vehículo BMW estacionado en el lugar estaba rayado. El violento episodio quedó registrado en diferentes videos captados por las cámaras de seguridad del lugar.

playero arturo lope ataque Collage Maker-18-Nov-2022-10.38-AM.jpg

Tras la agresión, el acusado huyó y estuvo prófugo por cinco meses, hasta que el 29 de abril se entregó y quedó detenido. En junio de este año, la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria hasta el inicio del juicio que enfrenta por los delitos de “tentativa de homicidio” y “lesiones gravísimas”.

En tanto, los peritos del caso constataron en la etapa de instrucción que Arturo López sufrió una "afasia" debido a las lesiones cerebrales. Este trastorno implica la emisión de palabras sin sentido, no poder responder a una pregunta ni poder leer o construir oraciones completas para entablar un dialogo, además de la inutilidad permanente para trabajar y la dependencia absoluta de terceros.