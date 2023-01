El dolor de la madre de Lautaro Morello por el crimen de su hijo: "Me estoy muriendo de angustia y nadie me ayuda"

Y continuó con su desgarrador relato: "Estuve desde el día cero buscando a mi hijo por todos lados. A las personas que intentan decir que mi hijo andaba en algo raro, mi hijo era un nene inocente. No sé cuál es el problema que tienen. No sé si Lucas (Escalante) andaba en cosas raras. Yo tengo que convivir con que mataron a mi hijo. Tengo que convivir con el dolor que hoy ya no lo puedo manejar. No puedo más. Me estoy muriendo de angustia y nadie me ayuda. La Policía que te tiene que cuidar es la que mató a mi hijo".

El relato de la mamá de Lautaro Morello con A24

Al ser consultada por cómo sigue la investigación, Estefanía señaló: "Cualquier persona se da cuenta que a nadie le importa nada. Ningún político fue capaz de darme una respuesta. No puedo llorar a mi hijo. No puedo ni ir al cementerio porque tengo miedo. A mi lo que me puede pasar ya no me interesa. Yo ya no tengo fuerzas. ¿Tanto les cuesta cambiar a la Policía?", se preguntó.

"Pienso que la fiscal es amiga de los asesinos. No se puede entender cómo una fiscal no puede dar lugar a que otra Policía investigue la causa. Cuando Lautaro me llamó me dijo que iba a tomar una coca. Si mi hijo sabía que iba a correr algún tipo de peligro, él no hubiese ido. Necesito ayuda", repitió.

La mamá de Lautaro realizó la denuncia un par de horas después de la desaparición de su hijo. Ella pensó que Lautaro iría a buscarla a la parada del colectivo donde trabaja, una rutina que se rompió. Días más tarde, el 16 de diciembre, encontraron el cuerpo calcinado en Guernica.