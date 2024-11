El dolor de la mamá de Loan a cinco meses de su desaparición: ¿Aún cree que está vivo?

María Noguera, en medio del dolor y la incertidumbre, decidió hacer un llamado a todas las personas y entidades que puedan contribuir a encontrar a su hijo. Entre súplicas y expresiones de esperanza, la madre de Loan apeló incluso al Papa Francisco, solicitando su intervención y apoyo para recuperar a su pequeño. “Pedimos apoyo, incluso al Papa Francisco, para que nos ayude a recuperar a nuestro hijo. Confiamos en los abogados, los peritos, la jueza… Tengo la esperanza de que Loan está vivo. Mi corazón me lo dice, lo vamos a tener de vuelta. ¡Te seguimos esperando Loan! Por favor, entréguennos quienes lo tienen”, expresó con un tono que reflejaba la mezcla de fe y desesperación que la mantiene en pie.

El relato de María también sirvió para evidenciar el vacío cotidiano que enfrenta. En un escenario donde la incertidumbre consume a la familia, la esperanza es el único refugio que le permite seguir adelante. La confianza en la labor de los especialistas y la colaboración de la comunidad son elementos fundamentales para mantener vivo el anhelo de que Loan regrese a casa.

La angustia del padre: recuerdos y búsqueda incansable

El padre de Loan, en un testimonio ofrecido a La Brújula 24, mostró un dolor profundo que solo puede describirse como devastador. “Son cinco meses sin él, seguimos esperando y buscándolo. Todos los días pienso en aquel momento, voy al campo y miro, me siento en la misma mesa en la que estuve comiendo con él, pero no encuentro nada”, narró con la voz quebrada. Sus palabras pintan un retrato desgarrador de la rutina que ha cambiado radicalmente desde la desaparición de su hijo, una rutina que se ha convertido en una búsqueda constante de respuestas.

Uno de los aspectos más inquietantes que mencionó el padre fue la falta de testigos o pistas que pudieran orientar la investigación. “Ellos tienen que saber algo, ¿cómo no van a escuchar nada, un grito, un llanto, nada?”, cuestionó, evidenciando la frustración de no recibir ninguna señal que ayude a esclarecer los hechos. Los primeros días posteriores a la desaparición estuvieron marcados por la llegada de muchas personas desconocidas, lo que aumentó la confusión y la angustia de la familia. “Los primeros días se llenó de gente que no sabíamos ni quiénes eran ni a qué venían, no entendíamos nada. Ojalá que esté con vida y que lo estén tratando bien, todos queremos eso”, añadió con un nudo en la garganta.

La vida antes y después de la desaparición

El padre también compartió detalles de la vida cotidiana con Loan antes de que su desaparición cambiara todo. Las pequeñas rutinas, los momentos compartidos, ahora son solo un doloroso recuerdo que alimenta su búsqueda incansable. “Con Loan estábamos todos los días juntos, nos levantábamos y tomábamos unos mates. Después me iba a ‘laburar’ y él a la escuela. Cuando volvía a la tarde, siempre me estaba esperando”, rememoró, transportándose a un pasado donde la tranquilidad y la alegría eran parte de cada día.

Sin embargo, lo más impactante de sus palabras fue la suposición de que todo pudo haber sido un error. “Para mí que se equivocaron de criatura, porque se llevaron al más chiquito”, concluyó, dejando en evidencia un dolor tan profundo que cuestiona la propia realidad, buscando cualquier explicación que le ayude a comprender lo incomprensible.

La comunidad y la esperanza que no se apaga

La desaparición de Loan ha movilizado a toda una comunidad, que se ha mantenido activa y colaborativa en la búsqueda. La familia, aunque marcada por la tristeza, ha recibido apoyo de vecinos y conocidos que se suman a las iniciativas para mantener viva la esperanza y la atención sobre el caso. Los meses sin respuestas no han mermado la determinación de quienes, día a día, siguen esperando la noticia que les devuelva a Loan sano y salvo.