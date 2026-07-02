El dramático caso del nene que murió con obesidad mórbida: la Justicia acusa a sus padres de abandono

Los datos incluidos en el examen forense resultaron impactantes. El niño medía alrededor de 1,28 metros y tenía un peso cercano a 116 kilogramos, una cifra extremadamente elevada para su edad, lo que evidenciaba una condición física crítica que requería seguimiento médico constante.

La causa judicial comenzó a profundizarse cuando los investigadores reconstruyeron los últimos meses de vida del menor y detectaron una serie de situaciones que, según la Fiscalía, reflejan una prolongada ausencia de cuidados básicos.

Entre los elementos incorporados al expediente figura que el niño solo habría sido evaluado por un profesional de la salud en una oportunidad durante 2024. En esa consulta, el médico que lo atendió recomendó que fuera visto por un especialista en endocrinología pediátrica debido a su estado de salud. Sin embargo, esa derivación jamás se concretó, pese a que la familia contaba con cobertura médica.

Para los investigadores, esa omisión constituye una de las principales evidencias del abandono que habría sufrido el menor.

El fiscal David Leyton, encargado de impulsar la causa, fue contundente al presentar los cargos. Según expresó, la evidencia reunida permite sostener que existió un patrón sostenido de negligencia grave, capaz de colocar al niño en una situación de extremo riesgo durante un largo período.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la investigación fue la reconstrucción de los momentos previos al fallecimiento.

Según indicaron las autoridades, antes de comunicarse con el servicio de emergencias, los padres habrían intentado contactar a un veterinario, una circunstancia que fue especialmente señalada por la Fiscalía al considerar que demuestra una respuesta inadecuada frente a la gravedad de la situación.

Cuando finalmente llegaron los paramédicos al domicilio familiar, el cuadro era desesperante.

Los rescatistas encontraron al pequeño recostado sobre una cama improvisada, compartiendo el espacio con sus padres y una hermana. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de recuperar sus signos vitales.

Posteriormente fue trasladado de urgencia hasta un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que ya no era posible salvarle la vida.

A medida que avanzó la investigación, comenzaron a conocerse otros detalles que incrementaron la preocupación de las autoridades.

Los detectives concluyeron que Casper había perdido la capacidad de caminar, situación que lo mantenía durante largos períodos inmovilizado sobre la cama.

Ese prolongado estado de inmovilidad habría provocado la aparición de úlceras por presión, lesiones cutáneas, erupciones y otras complicaciones físicas compatibles con una permanencia excesiva en reposo sin los cuidados necesarios.

Para los investigadores, esas lesiones constituían otro indicio de que el niño no recibía la asistencia adecuada para afrontar una enfermedad que se agravaba progresivamente.

Durante las inspecciones también se realizaron distintos relevamientos dentro de la vivienda ubicada en Flint Township, en el estado de Michigan.

Los informes policiales describieron un inmueble con importantes condiciones de insalubridad, donde se observaron acumulaciones de basura, objetos desordenados y diversos elementos que dificultaban la circulación dentro del hogar.

Aunque la situación sanitaria de la vivienda no constituye por sí sola el eje central del proceso penal, los investigadores consideran que forma parte del contexto en el que vivían los menores.

La causa reveló además otro aspecto que sorprendió a los funcionarios encargados del caso.

Las averiguaciones determinaron que ninguno de los dos hijos de la familia asistía a la escuela, situación que, según la Fiscalía, habría contribuido a que permanecieran prácticamente fuera del alcance de distintos organismos estatales.

Durante la conferencia en la que anunció las imputaciones, el fiscal Leyton sostuvo que los niños prácticamente no figuraban para el sistema, una frase con la que buscó reflejar la ausencia de controles oficiales sobre la situación familiar.

Según explicó, nunca existió una intervención formal de los servicios de protección infantil, pese a las múltiples señales que, con el tiempo, evidenciaban un deterioro cada vez mayor en las condiciones de vida del pequeño.

La investigación intenta establecer ahora cómo fue posible que una situación tan delicada permaneciera sin detección durante tanto tiempo, especialmente considerando que el niño no concurría regularmente a instituciones educativas ni recibía controles médicos periódicos.

Como resultado de todas las pruebas recolectadas, la Fiscalía resolvió imputar a ambos progenitores por homicidio en segundo grado, además del delito de tortura y tres cargos adicionales vinculados con abuso infantil.

Se trata de acusaciones de enorme gravedad dentro del sistema judicial estadounidense y que podrían derivar en penas muy severas en caso de que la responsabilidad penal sea demostrada durante el juicio.

Jessica y Damien O’Brien fueron arrestados el 24 de junio, luego de que el juez interviniente considerara que existían elementos suficientes para ordenar su detención preventiva.

Desde entonces permanecen alojados bajo custodia sin posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza, mientras continúa el proceso judicial.

La primera audiencia prevista para el avance formal de la causa fue fijada para el 2 de julio, instancia en la que comenzarán a discutirse distintos aspectos procesales antes del eventual juicio.

Uno de los puntos que más inquieta a las autoridades es que la familia disponía de seguro médico, por lo que el acceso a la atención sanitaria no parecía representar un obstáculo económico.

Precisamente por ese motivo, la investigación intenta determinar por qué el niño solo recibió una consulta médica documentada y nunca llegó a ser evaluado por los especialistas que habían sido recomendados.

Para los fiscales, responder esa pregunta será fundamental para reconstruir la cadena de decisiones que precedieron a la muerte del pequeño.

El caso también volvió a instalar el debate sobre la obesidad infantil, un problema de salud pública que afecta a millones de niños en distintas partes del mundo y que requiere tratamientos integrales, controles médicos permanentes y el compromiso de las familias para evitar complicaciones potencialmente mortales.

Especialistas sostienen que, cuando la obesidad alcanza niveles extremos durante la infancia, puede desencadenar enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, problemas respiratorios, alteraciones hormonales y un importante deterioro en la calidad de vida, especialmente si no existe un seguimiento clínico adecuado.

Sin embargo, en este expediente la discusión judicial no se centra únicamente en la enfermedad que padecía Casper.

La Justicia busca establecer si las acciones y omisiones atribuidas a sus padres fueron determinantes para que el cuadro evolucionara hasta convertirse en irreversible, una cuestión que será analizada a lo largo del proceso penal mediante informes médicos, testimonios y pericias.

Mientras tanto, la historia de este niño de siete años continúa generando conmoción dentro y fuera de Estados Unidos.

La investigación permanece abierta y las autoridades siguen reuniendo documentación, declaraciones y evidencia para esclarecer completamente lo ocurrido durante los últimos años de vida del menor.

Más allá del desenlace judicial, la muerte de Casper O’Brien se transformó en un caso emblemático porque expone la importancia de la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad infantil, el acceso efectivo a los controles médicos y el rol que deben desempeñar tanto las familias como los organismos públicos cuando un niño presenta señales evidentes de riesgo.

La resolución definitiva quedará ahora en manos de los tribunales, que deberán determinar si las pruebas acumuladas alcanzan para establecer la responsabilidad penal de los padres por una tragedia que dejó al descubierto una combinación de enfermedad, presunto abandono y múltiples interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos de protección destinados a resguardar la salud y la vida de los menores.