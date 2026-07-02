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El insólito hallazgo en la valija del Cuti Romero que hizo estallar a carcajadas a Lionel Messi en Miami

En su viaje desde Kansas City hacia Florida para enfrentar a Cabo Verde, la delegación nacional fue sometida a un exhaustivo control aeroportuario. Lo que parecía un trámite de rutina, terminó en una anécdota imperdible

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El insólito hallazgo en la valija del Cuti Romero que hizo estallar a carcajadas a Lionel Messi en Miami

El traslado de la delegación nacional hacia la sede de su próximo compromiso mundialista dejó una de las anécdotas más divertidas de la competencia. La Selección Argentina viajó a Miami para el encuentro ante Cabo Verde por los 16avos de final y, en medio de la logística, el plantel protagonizó un desopilante momento en el aeropuerto. En la madrugada de este jueves, en la llegada de la Scaloneta a la Florida hubo más policías que hinchas. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue el riguroso control al que fue sometido Lionel Messi y todos sus compañeros en el tránsito hacia la ciudad que ya adoptó al rosarino como su embajador.

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Lo que habitualmente puede resultar un momento de tensión, demoras o fastidio para otros viajeros, terminó en una situación sumamente divertida durante el cacheo a la delegación argentina, todo por un extraño elemento que apareció en la valija de uno de los defensores titulares del equipo.

Por qué la Selección Argentina atravesó un control tan estricto en el Mundial 2026

Las normativas de seguridad en Norteamérica no hacen excepciones con nadie a la hora de ingresar o moverse por el territorio. Según trascendió, no hay caras conocidas y ni el propio Lionel Messi zafa de los rigurosos controles que acentuó el presidente Donald Trump para la actual Copa Mundial 2026.

En la tarde del miércoles, la Selección se movió desde Kansas City a Miami y, a la salida hacia la ciudad de Florida, todos los futbolistas debieron pasar obligatoriamente por el escáner. Esto incluyó al capitán argentino, quien a su vez es la máxima estrella internacional con la que se promociona el Mundial organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos.

Qué encontraron en el equipaje del Cuti Romero que hizo reír a Lionel Messi

En medio de las exhaustivas revisiones por las que pasó el grupo, una de las encargadas de inspeccionar los bolsos de la delegación se topó con un inesperado y tradicional objeto argentino en el equipaje de Cristian "Cuti" Romero: un magiclick.

El registro en video de la situación es elocuente sobre cómo se desató el momento de humor. La oficial de seguridad levanta el magiclick y lo exhibe. En ese instante, Rodrigo De Paul ve la secuencia y se la transmite de inmediato a Lionel Messi, quien explota a carcajadas al advertir lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, el Cuti Romero se sintió algo intimidado y avergonzado por el insólito hallazgo que surgió de sus pertenencias personales, cerrando una situación que demoró momentáneamente la salida desde Kansas pero que llenó de risas la intimidad del plantel.

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