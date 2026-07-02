El insólito hallazgo en la valija del Cuti Romero que hizo estallar a carcajadas a Lionel Messi en Miami

En la tarde del miércoles, la Selección se movió desde Kansas City a Miami y, a la salida hacia la ciudad de Florida, todos los futbolistas debieron pasar obligatoriamente por el escáner. Esto incluyó al capitán argentino, quien a su vez es la máxima estrella internacional con la que se promociona el Mundial organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos.

Qué encontraron en el equipaje del Cuti Romero que hizo reír a Lionel Messi

En medio de las exhaustivas revisiones por las que pasó el grupo, una de las encargadas de inspeccionar los bolsos de la delegación se topó con un inesperado y tradicional objeto argentino en el equipaje de Cristian "Cuti" Romero: un magiclick.

El registro en video de la situación es elocuente sobre cómo se desató el momento de humor. La oficial de seguridad levanta el magiclick y lo exhibe. En ese instante, Rodrigo De Paul ve la secuencia y se la transmite de inmediato a Lionel Messi, quien explota a carcajadas al advertir lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, el Cuti Romero se sintió algo intimidado y avergonzado por el insólito hallazgo que surgió de sus pertenencias personales, cerrando una situación que demoró momentáneamente la salida desde Kansas pero que llenó de risas la intimidad del plantel.