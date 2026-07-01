Caso Agostina Vega: dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier y dos acusados de encubrir el femicidio

La madre de Agostina se suma formalmente a la querella. (Foto: archivo)

La situación de Marianela Palmero sigue sin definirse

La decisión del fiscal no alcanzó, por el momento, a Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier y cuarta imputada en el expediente. Aunque permanece detenida e imputada por encubrimiento agravado, la Fiscalía todavía no resolvió su prisión preventiva porque resta que preste declaración indagatoria.

Los investigadores intentan determinar cuál fue el grado de conocimiento que tuvo sobre lo ocurrido dentro de la vivienda y si colaboró en alguna de las maniobras que, según la acusación, buscaron ocultar el crimen.

La madre de Agostina será querellante

Otro de los puntos destacados de la resolución fue la aceptación de Melisa Heredia como querellante, un pedido que había realizado en reiteradas oportunidades y que volvió a plantear durante una reunión con el fiscal Garzón el pasado lunes.

De esta manera, la madre de Agostina se suma formalmente a la querella integrada por los abuelos de la adolescente. Los tres serán representados por el abogado Carlos Nayi, mientras que el padre de la víctima continuará interviniendo en la causa con el patrocinio de la abogada Fernanda Alaniz.

La casa de Barrelier donde babría matado a Agostian Vega. (Foto: archivo)

La investigación avanza hacia el juicio

Con las prisiones preventivas ya dictadas, la Fiscalía entiende que existen pruebas suficientes para sostener las imputaciones y garantizar el avance de la investigación sin riesgos de entorpecimiento.

Ahora, el equipo encabezado por Raúl Garzón continuará con la producción de pruebas y la elaboración del requerimiento de elevación a juicio, paso previo al inicio del debate oral.