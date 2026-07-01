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Caso Agostina Vega: dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier y dos acusados de encubrir el femicidio

Además, el fiscal Raúl Garzón hizo lugar al pedido para que Melisa Heredia, madre de la víctima, sea incorporada como querellante en la causa.

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Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier y dos acusados de encubrir el femicidio. (Foto: redes sociales)

Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier y dos acusados de encubrir el femicidio. (Foto: redes sociales)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega dio un nuevo paso este miércoles. El fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente en Córdoba, y también para Claudio Fassetta y Soledad Andreani, imputados por presunto encubrimiento.

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Además, el funcionario judicial hizo lugar al pedido para que Melisa Heredia, madre de la víctima, sea incorporada como querellante en la causa, lo que le permitirá participar activamente del proceso judicial junto a los representantes de la familia.

Con esta resolución, la Justicia consideró que existen elementos suficientes para mantener detenido a Barrelier mientras avanza la investigación.El acusado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, una figura que encuadra el hecho como femicidio.

En tanto, Claudio Fassetta y Soledad Andreani continuarán detenidos con prisión preventiva acusados de encubrimiento doblemente calificado, tanto por la gravedad del delito precedente como por haber sido cometido, según la Fiscalía, en un contexto de violencia de género. Durante sus respectivas indagatorias, ambos negaron cualquier participación y aseguraron que desconocían lo ocurrido.

La madre de Agostina se suma formalmente a la querella. (Foto: archivo)

La madre de Agostina se suma formalmente a la querella. (Foto: archivo)

La situación de Marianela Palmero sigue sin definirse

La decisión del fiscal no alcanzó, por el momento, a Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier y cuarta imputada en el expediente. Aunque permanece detenida e imputada por encubrimiento agravado, la Fiscalía todavía no resolvió su prisión preventiva porque resta que preste declaración indagatoria.

Los investigadores intentan determinar cuál fue el grado de conocimiento que tuvo sobre lo ocurrido dentro de la vivienda y si colaboró en alguna de las maniobras que, según la acusación, buscaron ocultar el crimen.

La madre de Agostina será querellante

Otro de los puntos destacados de la resolución fue la aceptación de Melisa Heredia como querellante, un pedido que había realizado en reiteradas oportunidades y que volvió a plantear durante una reunión con el fiscal Garzón el pasado lunes.

De esta manera, la madre de Agostina se suma formalmente a la querella integrada por los abuelos de la adolescente. Los tres serán representados por el abogado Carlos Nayi, mientras que el padre de la víctima continuará interviniendo en la causa con el patrocinio de la abogada Fernanda Alaniz.

La casa de Barrelier donde babría matado a Agostian Vega. (Foto: archivo)

La casa de Barrelier donde babría matado a Agostian Vega. (Foto: archivo)

La investigación avanza hacia el juicio

Con las prisiones preventivas ya dictadas, la Fiscalía entiende que existen pruebas suficientes para sostener las imputaciones y garantizar el avance de la investigación sin riesgos de entorpecimiento.

Ahora, el equipo encabezado por Raúl Garzón continuará con la producción de pruebas y la elaboración del requerimiento de elevación a juicio, paso previo al inicio del debate oral.

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