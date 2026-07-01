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Juicio por la desaparición de Loan: qué declararon los cinco hermanos del menor

Cristian, Alfredo, José Omar, César y Fernando reconstruyeron las primeras horas de la búsqueda, aportaron nuevos detalles del caso y uno contó que recibió un mensaje para “negociar” por el niño.

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Juicio por la desaparición de Loan. (Foto: archivo)

Juicio por la desaparición de Loan. (Foto: archivo)

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este miércoles una nueva jornada de testimonios en Corrientes, con las declaraciones de cinco hermanos del niño desaparecido el 13 de junio de 2024. La audiencia estuvo marcada por los relatos sobre las primeras horas de la búsqueda, el sufrimiento de la familia y la descompensación de uno de los testigos mientras declaraba ante el Tribunal.

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La sexta audiencia se desarrolló en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde Cristian, Alfredo, José Omar, César Iván y Fernando Peña brindaron sus testimonios en el proceso que busca esclarecer qué ocurrió con Loan y en el que 17 personas están siendo juzgadas.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de José Omar Peña, quien reconstruyó distintos momentos de los rastrillajes realizados tras la desaparición del niño. Durante su declaración recordó el hallazgo de una huella considerada relevante en los primeros días de la investigación y, en medio del interrogatorio, sufrió una descompensación, por lo que debió recibir asistencia antes de continuar con su exposición.

José Omar Peña reconstruyó distintos momentos de los rastrillajes. (Foto: captura A24)

José Omar Peña reconstruyó distintos momentos de los rastrillajes. (Foto: captura A24)

Por su parte, Cristian Peña reveló que mientras participaba de la búsqueda recibió un mensaje en el que le proponían "negociar por Loan", un episodio que volvió a poner en evidencia las numerosas situaciones extrañas que rodearon el caso.

En tanto, Alfredo Peña describió el profundo dolor que atraviesa la familia desde hace más de dos años y aseguró que la desaparición cambió sus vidas para siempre.

Fernando recordó cómo comenzó la búsqueda

El último en declarar fue Fernando Peña, quien reconstruyó las primeras horas posteriores a la desaparición de su hermano. Contó que el 13 de junio de 2024 se encontraba trabajando cuando recibió el llamado de su cuñada Alejandra, quien le preguntó si sabía que Loan había desaparecido.

Según relató, llegó al campo alrededor de las 20 y encontró a su madre, María Noguera, completamente desesperada y llorando mientras comenzaban los primeros rastrillajes. Su declaración fue breve y no incorporó nuevos elementos relevantes para la investigación.

La familia explicó por qué contrató al perito José Mazzei

Otro de los momentos destacados de la audiencia surgió cuando José Omar Peña fue consultado sobre la participación del perito José Mazzei, contratado por la familia durante la investigación.

El hermano del niño confirmó que conoció a Mazzei como “un perito especializado en búsqueda de personas” y explicó que fue contratado por la familia para colaborar con la investigación. “Es de confianza”, afirmó ante el Tribunal Oral Federal.

También reconoció que el perito nunca les mostró títulos profesionales, aunque les comentó que había trabajado en distintos casos de gran repercusión, entre ellos el de Santiago Maldonado. "Nos convenció de que sabe mucho", declaró.

La abuela de Loan declarará este jueves

Concluida la ronda de testimonios de los hermanos, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves. La próxima en declarar será Catalina Peña, abuela de Loan y propietaria de la vivienda donde se realizó el almuerzo familiar previo a la desaparición del niño.

Su testimonio es considerado uno de los más importantes del juicio, ya que podría ayudar a reconstruir con mayor precisión qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición de Loan y cómo se desarrollaron los primeros momentos de la búsqueda.

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