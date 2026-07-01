Juicio por la desaparición de Loan: qué declararon los cinco hermanos del menor

En tanto, Alfredo Peña describió el profundo dolor que atraviesa la familia desde hace más de dos años y aseguró que la desaparición cambió sus vidas para siempre.

Fernando recordó cómo comenzó la búsqueda

El último en declarar fue Fernando Peña, quien reconstruyó las primeras horas posteriores a la desaparición de su hermano. Contó que el 13 de junio de 2024 se encontraba trabajando cuando recibió el llamado de su cuñada Alejandra, quien le preguntó si sabía que Loan había desaparecido.

Según relató, llegó al campo alrededor de las 20 y encontró a su madre, María Noguera, completamente desesperada y llorando mientras comenzaban los primeros rastrillajes. Su declaración fue breve y no incorporó nuevos elementos relevantes para la investigación.

La familia explicó por qué contrató al perito José Mazzei

Otro de los momentos destacados de la audiencia surgió cuando José Omar Peña fue consultado sobre la participación del perito José Mazzei, contratado por la familia durante la investigación.

El hermano del niño confirmó que conoció a Mazzei como “un perito especializado en búsqueda de personas” y explicó que fue contratado por la familia para colaborar con la investigación. “Es de confianza”, afirmó ante el Tribunal Oral Federal.

También reconoció que el perito nunca les mostró títulos profesionales, aunque les comentó que había trabajado en distintos casos de gran repercusión, entre ellos el de Santiago Maldonado. "Nos convenció de que sabe mucho", declaró.

La abuela de Loan declarará este jueves

Concluida la ronda de testimonios de los hermanos, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves. La próxima en declarar será Catalina Peña, abuela de Loan y propietaria de la vivienda donde se realizó el almuerzo familiar previo a la desaparición del niño.

Su testimonio es considerado uno de los más importantes del juicio, ya que podría ayudar a reconstruir con mayor precisión qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición de Loan y cómo se desarrollaron los primeros momentos de la búsqueda.