El festejo de cumpleaños que terminó con un secuestro y una golpiza que incluyó un taladro

La mujer sostuvo que su hijo no consume drogas, aunque sospecha que aquella noche alguien le suministró alguna sustancia sin su consentimiento. "Mi hijo cree que le dieron algo porque empezó a sentirse mal y perdió el conocimiento", aseguró.

De acuerdo con el testimonio que el joven pudo brindar desde el Hospital Regional Pasteur, el conflicto comenzó cuando varias personas intentaron quitarle su teléfono celular.

"Siempre escondía el teléfono cuando salía porque tenía miedo de que se lo robaran. No quiso entregarlo porque era suyo y ahí empezó todo", relató su madre.

Golpes, torturas y un taladro en la cabeza

Magalí Beltrán, la hermana del joven secuestrado, había reclamado justicia horas antes de ser detenida. (Foto: gentileza La Voz).

El relato de Carlos aún presenta lagunas debido al estado en que fue encontrado. Sin embargo, alcanzó a reconstruir algunos de los momentos más violentos del ataque. Según contó Gallardo, los agresores lo desnudaron para quedarse con sus pertenencias y luego comenzaron a golpearlo brutalmente.

Uno de los episodios que más conmociona a los investigadores es que, de acuerdo con el relato de la víctima, habría sido golpeado con un taladro en la cabeza, además de recibir múltiples agresiones con distintos objetos contundentes hasta perder el conocimiento.

Las lesiones fueron consideradas de extrema gravedad y, según los primeros informes médicos, no eran compatibles con el incendio registrado posteriormente en la vivienda, dato que reforzó la hipótesis de que las torturas ocurrieron antes del fuego.

"Lo daban por muerto"

Mientras Carlos permanecía cautivo, su familia pasó horas buscándolo por distintos barrios de Villa María. La desesperación terminó cerca del mediodía del domingo, cuando un matrimonio llegó corriendo hasta la vivienda de los Beltrán.

"Por favor, hay un lugar donde está tu hijo. Toda la gente lo quiere sacar de la casa, pero no lo dejan salir. Lo tienen secuestrado. Lo daban por muerto", recordó Gallardo que le dijeron.

Su esposo y una de sus hijas partieron inmediatamente hacia el domicilio ubicado en calle Marcos Juárez al 500, en barrio La Calera. Minutos después regresó su hija completamente conmocionada. "Cayó de rodillas y me dijo: 'Mamá, no puedo creer lo que vi'. Ella grabó el estado en el que estaba su hermano para que quedaran pruebas. Era un horror", recordó.

El vecino que evitó una tragedia

Según indica VíaPaís, uno de los testimonios incorporados a la investigación pertenece a un vecino que logró ingresar brevemente a la vivienda antes del rescate. Según reconstruyó la fiscalía, el hombre encontró a Carlos desnudo, cubierto de sangre y prácticamente inconsciente.

Al exigir que lo dejaran salir, recibió una respuesta que quedó incorporada a la causa. "No, la cagada ya nos la mandamos", le respondieron los presuntos agresores antes de obligarlo a retirarse.

Fue ese vecino quien alertó inmediatamente a la familia y permitió que llegaran hasta el lugar. Cuando los familiares arribaron acompañados por otros habitantes del barrio, los sospechosos escaparon dejando abandonado al joven.

"Era sangre por todos lados"

Gallardo aseguró que la escena que encontró su familia todavía la persigue. "Era sangre, era horror lo que se veía. Mi hijo estaba en el fondo de la casa, desnudo, en un charco de sangre, más muerto que vivo", describió.

La mujer también cuestionó que ninguno de los presentes hubiera pedido asistencia médica. "Lo que más me duele es pensar que había personas mirando cómo lo tenían golpeado, desnudo, y nadie llamó a una ambulancia", afirmó.

La investigación dio un giro: detuvieron a la hermana de la víctima

Mientras Carlos continúa recuperándose, la causa sumó un giro inesperado. La fiscal Juliana Companys ordenó la detención de Magalí Beltrán, hermana del joven, además de un primo y dos excuñados de la familia.

Los cuatro están acusados de haber participado en el incendio de la vivienda donde permanecía cautivo Carlos y por los incidentes ocurridos posteriormente durante los operativos policiales.

La medida sorprendió porque apenas horas antes Magalí había encabezado una manifestación frente a los Tribunales de Villa María reclamando justicia por su hermano.

Su madre aseguró desconocer quién inició el incendio. "Había muchísima bronca en el barrio. Mi hija quedó muy shockeada por todo lo que vio. Yo no sé quién prendió fuego esa casa", sostuvo.

Cómo avanza la causa

Hasta el momento, la investigación distingue dos grupos de imputados. Por un lado, cuatro hombres permanecen detenidos acusados de privación ilegítima de la libertad calificada y lesiones graves, entre ellos el principal sospechoso, identificado de apellido Tolaba.

Por otro, los cuatro nuevos detenidos son investigados por el incendio de la vivienda y otros hechos ocurridos durante el procedimiento policial.

Los investigadores todavía intentan determinar cuál fue el verdadero móvil del ataque.

Carlos continúa internado

Aunque ya abandonó terapia intensiva, Carlos Beltrán continúa internado en una sala intermedia del Hospital Pasteur. Los médicos confirmaron que presenta una evolución favorable, aunque permanece bajo observación por el traumatismo de cráneo sufrido durante la agresión y por las profundas secuelas psicológicas que dejó el cautiverio.

Su madre aseguró que seguirá reclamando justicia. "No voy a parar hasta que todos caigan. Mi hijo merece Justicia y todos los responsables tienen que pagar", concluyó.