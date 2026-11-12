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Un repartidor quiso defender a dos adolescentes de un robo y terminó envuelto en una tragedia

Mauro Quinteros tenía 40 años y trabajaba como delivery en Alta Córdoba. Escuchó los gritos de dos chicas de 14 y 16 años, intentó ayudarlas y uno de los delincuentes le disparó.

Mauro

Mauro, el repartidor asesinado. (Foto: Redes Sociales)

Un repartidor de aplicaciones de 40 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando intentó defender a dos adolescentes de 14 y 16 años que estaban siendo asaltadas en la ciudad de Córdoba. La víctima, identificada como Mauro Quinteros, escuchó los pedidos de auxilio de las jóvenes y decidió intervenir, pero uno de los delincuentes abrió fuego y lo mató.

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El crimen ocurrió durante la noche del miércoles, alrededor de las 22.20, en la esquina de Luis de Góngora y General Paz, en el barrio Alta Córdoba, al norte de la capital provincial. Por el asesinato, la Justicia ordenó la detención de un hombre de 38 años y el secuestro de una motocicleta que podría estar vinculada al ataque, mientras tanto, la Policía busca a un segundo sospechoso.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, las dos adolescentes caminaban por el barrio cuando fueron interceptadas por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta. Los sospechosos intentaron quitarles sus teléfonos celulares. Las jóvenes, que no llevaban mochilas ni bolsos, comenzaron a gritar desesperadamente para pedir ayuda.

A pocos metros se encontraba Mauro Quinteros, quien trabajaba como repartidor de una aplicación de delivery y solía esperar pedidos en un punto donde se reunían otros trabajadores del sector.

Al escuchar los gritos, el hombre se acercó para intentar impedir el robo y proteger a las adolescentes. "Dejá esas chicas", habría gritado Quinteros, según publicó La Voz, instantes antes de que uno de los atacantes sacara un arma y disparara. El proyectil impactó en el pecho del repartidor, que cayó gravemente herido sobre la vía pública.

Luis de G&oacute;ngora y General Paz, en barrio Alta C&oacute;rdoba. El lugar donde mataron al repartidor. (Foto: gentileza LaVoz)

Luis de Góngora y General Paz, en barrio Alta Córdoba. El lugar donde mataron al repartidor. (Foto: gentileza LaVoz)

Minutos después llegaron efectivos policiales y personal de emergencias, que intentaron reanimarlo. Sin embargo, las maniobras no dieron resultado y el trabajador murió en el lugar.

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de Mauro Quinteros

La investigación quedó a cargo del fiscal Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, quien ordenó una serie de medidas para identificar a los responsables. Entre las primeras actuaciones se dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar del asesinato.

Este jueves, la Fiscalía confirmó la detención de un hombre de 38 años, señalado como posible participante del ataque. Durante el procedimiento, los investigadores también secuestraron una motocicleta que podría haber sido utilizada por los delincuentes.

Una de las hipótesis apunta a que el detenido habría sido quien conducía el vehículo durante el intento de robo, aunque esa circunstancia todavía debe ser confirmada judicialmente. Los investigadores analizan las grabaciones disponibles para reconstruir los movimientos de los agresores antes y después del crimen.

Hasta el momento, las imágenes obtenidas no habrían registrado directamente el instante del disparo. El segundo sospechoso continúa prófugo y es intensamente buscado.

El dolor de la pareja de Mauro Quinteros

El asesinato provocó una profunda tristeza entre los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima. Verónica, pareja de Mauro desde hacía 16 años y también trabajadora de aplicaciones de reparto, expresó su dolor y habló sobre los riesgos que enfrentan diariamente quienes trabajan en la calle.

"Entre todos los repartidores nos cuidamos y cuando hay una situación de peligro siempre estamos en contacto", explicó en declaraciones a El Doce. La mujer señaló que ambos conocían los riesgos de trabajar durante largas jornadas en la vía pública, aunque nunca imaginó que su pareja pudiera perder la vida en esas circunstancias.

El momento posterior al crimen. (Foto: gentileza diariosumario, mejorada con IA)

El momento posterior al crimen. (Foto: gentileza diariosumario, mejorada con IA)

"Yo también soy delivery, pero lamentablemente ocurrió porque uno anda en la calle y estamos más expuestos a ver robos", manifestó. Visiblemente afectada, recordó la personalidad de Mauro y destacó que siempre había sido una persona cuidadosa.

"Todavía no caigo porque a él no lo matan en una zona peligrosa. Lo matan en pleno Alta Córdoba y por defender a dos menores. Era muy precavido y sensato", expresó.

Marcha de repartidores en Córdoba para pedir justicia por Mauro Quinteros

Tras conocerse el asesinato, compañeros de trabajo de la víctima convocaron a una manifestación para reclamar justicia y mayores medidas de seguridad. La concentración comenzó este jueves a las 10 de la mañana en la intersección de avenida Juan B. Justo y calle Góngora, en el barrio Alta Córdoba, a pocos metros del lugar donde ocurrió el ataque.

Los trabajadores se reunieron en el punto donde habitualmente esperan la asignación de pedidos, esta vez para recordar a Mauro y exigir respuestas de las autoridades. Según informó Cadena 3, los manifestantes reclamaron la presencia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y advirtieron que podrían trasladar la protesta hasta la Casa de Gobierno provincial.

El pedido central de los repartidores es que se esclarezca el asesinato y se implementen medidas que permitan trabajar con mayor seguridad.

En pocas palabras

  • Repartidor asesinado: Mauro Quinteros, de 40 años, fue baleado en el pecho al intentar defender a dos adolescentes de un robo en Alta Córdoba.
  • Detención y búsqueda: La Justicia ordenó la detención de un hombre de 38 años y se busca a un segundo sospechoso vinculado al ataque.
  • Reclamo de justicia: Compañeros de Quinteros convocaron a una marcha para pedir esclarecimiento del crimen y mayores medidas de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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