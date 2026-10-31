Violento asalto y tiroteo: una mujer fue tomada de rehén y un delincuente terminó baleado

En medio del operativo, una trabajadora del establecimiento fue retenida como rehén por los sospechosos, lo que aumentó la tensión y obligó a los agentes a intervenir ante el riesgo que corría la joven.

Un video difundido por el municipio muestra parte de la secuencia, en la que se observa a los policías rodeando a los involucrados mientras intentaban controlar el episodio. El enfrentamiento generó preocupación entre los comerciantes de la zona, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban un operativo para detener a los responsables.

Uno de los delincuentes fue baleado y el otro se entregó a la Policía

El tiroteo terminó con uno de los presuntos asaltantes herido de bala y, de acuerdo con la información policial, el joven recibió impactos en una pierna y en un brazo, por lo que debió ser asistido y trasladado al Hospital Virgen del Carmen de Zárate. El sospechoso permanece internado bajo atención médica, mientras se investiga su participación en el hecho, por su parte, el segundo involucrado decidió entregarse a los efectivos y quedó detenido.

De esta manera, los dos jóvenes señalados por el intento de robo fueron puestos a disposición de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades individuales y reconstruir las circunstancias del enfrentamiento armado. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer la cantidad de disparos efectuados, su procedencia y otros elementos relevantes para la investigación.

Los detenidos tenían antecedentes penales

Uno de los datos que surgió después del operativo está relacionado con los antecedentes de los dos sospechosos. Según informaron fuentes policiales, ambos jóvenes registraban antecedentes penales y uno de ellos habría recuperado la libertad hace aproximadamente seis meses.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas anteriores ni sobre las circunstancias en las que se produjo la excarcelación. Además, los investigadores analizan una posible conexión entre uno de los detenidos y otro asalto ocurrido recientemente en un comercio del mismo rubro.

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los sospechosos estaría vinculado con un robo a un local de celulares cometido tres días antes. Sin embargo, esa relación todavía no fue confirmada y continúa siendo una línea de investigación.

Una empleada fue retenida como durante el enfrentamiento armado con la Policía. (Foto: captura, mejorada con IA)

Qué se sabe de la investigación por el tiroteo en Zárate

Tras la detención de los dos sospechosos, los investigadores comenzaron a reunir las pruebas necesarias para reconstruir la secuencia del intento de robo y el enfrentamiento con la Policía. Las imágenes registradas por testigos y difundidas por el municipio podrían resultar importantes para determinar cómo se desarrolló el operativo.

También se busca establecer en qué circunstancias se produjo la toma de rehén y cómo comenzó el intercambio de disparos. La joven empleada quedó expuesta a una situación de extremo peligro durante el asalto, aunque hasta el momento no se informaron lesiones sufridas por ella.