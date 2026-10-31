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Violento asalto y tiroteo: una mujer fue tomada de rehén y un delincuente terminó baleado

El violento episodio ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle Justa Lima, en Zárate. Una empleada fue retenida como durante el enfrentamiento armado con la Policía, pero los dos sospechosos quedaron detenidos.

Violento asalto y tiroteo. (Foto: Policía

Violento asalto y tiroteo. (Foto: Policía, mejorada con IA)

Un violento intento de robo a un local de venta de celulares en pleno centro de Zárate terminó este sábado en un tiroteo, una toma de rehén y dos jóvenes detenidos. Uno de los sospechosos recibió disparos en una pierna y en un brazo, mientras que su cómplice decidió entregarse a la Policía.

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El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 en un comercio ubicado sobre la calle Justa Lima, una de las principales arterias comerciales de la ciudad bonaerense. La situación provocó un importante operativo de seguridad y momentos de tensión entre comerciantes, trabajadores y personas que circulaban por la zona.

Según las primeras informaciones, los asaltantes retuvieron como rehén a una joven empleada del negocio, quien quedó en medio del enfrentamiento armado cuando los efectivos policiales intervinieron para controlar la situación. La secuencia quedó registrada en videos que comenzaron a circular durante las horas posteriores al episodio.

El intento de asalto comenzó cuando dos jóvenes de aproximadamente 20 años, oriundos de la localidad bonaerense de Garín, ingresaron a un comercio dedicado a la venta de teléfonos celulares. Por motivos que todavía son materia de investigación, la situación derivó en un enfrentamiento armado con efectivos policiales que acudieron al lugar.

En medio del operativo, una trabajadora del establecimiento fue retenida como rehén por los sospechosos, lo que aumentó la tensión y obligó a los agentes a intervenir ante el riesgo que corría la joven.

Un video difundido por el municipio muestra parte de la secuencia, en la que se observa a los policías rodeando a los involucrados mientras intentaban controlar el episodio. El enfrentamiento generó preocupación entre los comerciantes de la zona, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban un operativo para detener a los responsables.

Uno de los delincuentes fue baleado y el otro se entregó a la Policía

El tiroteo terminó con uno de los presuntos asaltantes herido de bala y, de acuerdo con la información policial, el joven recibió impactos en una pierna y en un brazo, por lo que debió ser asistido y trasladado al Hospital Virgen del Carmen de Zárate. El sospechoso permanece internado bajo atención médica, mientras se investiga su participación en el hecho, por su parte, el segundo involucrado decidió entregarse a los efectivos y quedó detenido.

De esta manera, los dos jóvenes señalados por el intento de robo fueron puestos a disposición de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades individuales y reconstruir las circunstancias del enfrentamiento armado. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer la cantidad de disparos efectuados, su procedencia y otros elementos relevantes para la investigación.

Los detenidos tenían antecedentes penales

Uno de los datos que surgió después del operativo está relacionado con los antecedentes de los dos sospechosos. Según informaron fuentes policiales, ambos jóvenes registraban antecedentes penales y uno de ellos habría recuperado la libertad hace aproximadamente seis meses.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas anteriores ni sobre las circunstancias en las que se produjo la excarcelación. Además, los investigadores analizan una posible conexión entre uno de los detenidos y otro asalto ocurrido recientemente en un comercio del mismo rubro.

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los sospechosos estaría vinculado con un robo a un local de celulares cometido tres días antes. Sin embargo, esa relación todavía no fue confirmada y continúa siendo una línea de investigación.

Una empleada fue retenida como durante el enfrentamiento armado con la Polic&iacute;a. (Foto: captura, mejorada con IA)

Una empleada fue retenida como durante el enfrentamiento armado con la Policía. (Foto: captura, mejorada con IA)

Qué se sabe de la investigación por el tiroteo en Zárate

Tras la detención de los dos sospechosos, los investigadores comenzaron a reunir las pruebas necesarias para reconstruir la secuencia del intento de robo y el enfrentamiento con la Policía. Las imágenes registradas por testigos y difundidas por el municipio podrían resultar importantes para determinar cómo se desarrolló el operativo.

También se busca establecer en qué circunstancias se produjo la toma de rehén y cómo comenzó el intercambio de disparos. La joven empleada quedó expuesta a una situación de extremo peligro durante el asalto, aunque hasta el momento no se informaron lesiones sufridas por ella.

En pocas palabras

  • Violento robo: Dos jóvenes intentaron asaltar un local de celulares en Zárate, desencadenando un tiroteo y toma de rehén.
  • Detenidos y herido: Uno de los delincuentes fue baleado en pierna y brazo, mientras que su cómplice se entregó a la Policía.
  • Antecedentes: Ambos detenidos poseían antecedentes penales, y uno habría recuperado la libertad recientemente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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