Crimen del repartidor que quiso frenar un robo: detuvieron a un adolescente después de que su padre lo entregara a la Policía

"El padre estaba quebrado y le sugerí que lo entregara, sin miedos de lo que le pudiera pasar a su hijo", sostuvo Quinteros. Finalmente, el hombre trasladó al adolescente hasta la Jefatura de Policía, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia. La captura del joven de 17 años representa un avance importante para los investigadores, que intentan establecer las responsabilidades en el asesinato del repartidor.

El ministro de Seguridad identificó al adolescente como el presunto autor material del homicidio, aunque su participación deberá determinarse en el marco del proceso judicial. De acuerdo con la principal hipótesis de la investigación, dos personas participaron del ataque y escaparon a bordo de una motocicleta después de que uno de ellos efectuara el disparo mortal.

Mientras el adolescente permanece detenido, los investigadores continúan trabajando para identificar y localizar al segundo involucrado. "Seguimos buscando al cómplice, tenemos pistas, no sabemos si es menor o no", afirmó Quinteros.

El funcionario aseguró que, a partir de los avances registrados en las últimas horas, considera que el caso está "prácticamente resuelto". No obstante, todavía resta detener al segundo sospechoso y esclarecer completamente la secuencia del crimen.

Cómo fue el crimen del repartidor que intentó defender a dos adolescentes

Mauro Quinteros tenía 40 años y trabajaba como repartidor. Su muerte provocó conmoción después de que se conociera que había recibido un disparo al intentar ayudar a dos adolescentes que estaban siendo víctimas de un robo. El ataque ocurrió en el barrio Alta Córdoba, donde la víctima intervino al advertir la situación delictiva. En esas circunstancias, uno de los agresores habría efectuado el disparo que terminó con la vida del trabajador.

Desde entonces, los efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevaron adelante distintas medidas para identificar a los responsables. El análisis de las cámaras de seguridad, las declaraciones de testigos y las pericias realizadas en el marco de la causa permitieron orientar la búsqueda hacia los sospechosos.

Mauro Quinteros. (Foto: Redes Sociales)

Con uno de los presuntos atacantes detenido, la investigación se concentra ahora en localizar al segundo involucrado y determinar el grado de participación de cada uno en el homicidio. La causa continúa abierta y se esperan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.