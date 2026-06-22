El Kun Agüero sufrió un accidente en Dallas antes del partido de Argentina y revelaron cómo se encuentra

Ochoa, además, aclaró además que no estaba al volante: "No manejaba él, manejaba un chofer, fue las 10 de la mañana".

Por último, Ochoa leyó el cierre del mensaje del Kun: "'Fue un choque muy light, por suerte no pasó a mayores'".

Qué le contestó el Kun Agüero a Pablo Duggan luego de que lo tildara de "racista"

Hace casi un mes, las redes sociales se convirtieron en escenario de una inesperada polémica que tuvo como protagonistas a Sergio “Kun” Agüero y Pablo Duggan, un cruce que rápidamente se viralizó.

Todo comenzó cuando el periodista compartió un mensaje falso que circulaba en la cuenta del exdelantero de Independiente, un contenido generado con inteligencia artificial que se difundió como si fuera real.

Duggan se hizo eco de ese supuesto posteo atribuido al Kun y terminó recibiendo una respuesta directa del propio Agüero, lo que encendió un fuerte debate en la virtualidad.

"Lo único que le faltaba al Kun, ser racista", lanzó Duggan al replicar el mensaje apócrifo que se le adjudicaba al ex futbolista en la red social X.

El exjugador no tardó en reaccionar y cuestionó la falta de chequeo de la información, dejando expuesto al conductor de C5N por haber compartido un contenido falso. "Acabo de ver esto. Sé cual es tu trabajo pero por favor primero al menos chequea. Que extraño que te dejes engañar por la IA. Gracias", le aclaró con respeto pero con firmeza.

Tras el revuelo, Duggan decidió borrar el mensaje de su cuenta y pedir disculpas públicamente por el error. "Aclaro, compartí por acá una fake News sin saberlo sobre @aguerosergiokun. Al saber que era IA lo borré. Ojalá todos hagan lo mismo y no difundan cosas que no son ciertas", escribió.

Reconociendo su equivocación, agregó: "Puede pasar, lo importante es borrar el contenido falso".